Ximo Puig anuncia la creació de la Mesa del Tèxtil per a establir una col·laboració permanent entre la Generalitat i aquest sector industrial

El president ha destacat l’aposta del tèxtil per la sostenibilitat, “un factor decisiu” per a fer front a la “competència global”

La fira Tèxtil Llar 2020 tornarà a València i se celebrarà en les mateixes dates que la fira Hàbitat

Frankfurt. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat la creació de la Mesa del Tèxtil amb l’objectiu d’establir una col·laboració permanent entre el Govern valencià i aquest sector industrial, que dona ocupació a més de 20.000 persones en la Comunitat Valenciana.

“El més important és generar un espai de diàleg permanent entre la Generalitat i el sector tèxtil”, ha afirmat Puig, qui ha afegit que en la Mesa “participaren totes les conselleries vinculades, representants del sector i altres institucions públiques, com l’Institut Valèncià de Finances”.

Així s’ha pronunciat durant la seua visita als expositors de les 66 empreses valencianes presents en la fira Heimtextil de Frankfurt, on ha destacat el pes que té aquest sector en l’economia valenciana i la capacitat d’immersió del tèxtil valencià en la internacionalització.

També ha assistit el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, qui ha anunciat que la fira Tèxtil Llar 2020 tornarà a València i que se celebrarà en les mateixes dates que la fira Hàbitat.

El titular del Consell ha indicat que aquest sector “ha eixit amb força d’una situació molt precària”, provocada per la competència asiàtica i la deslocalització, gràcies a la innovació.

“Un element fonamental és la innovació i, en aquest àmbit, les empreses valencianes estan fent un salt cap avant enorme amb la indústria 4.0, la digitalització i la robotización”, ha assegurat Puig.

A més, el president ha lloat l’aposta del sector per la sostenibilitat i ha expressat el compromís de la Generalitat per a ajudar les empreses a situar-se en aqueixa “competència global”, on la sostenibilitat és “un factor decisiu”.

Puig ha recordat que “la Generalitat ha ajudat a les indústries del sector tèxtil amb al voltant de 35 milions d’euros”, però insisteix que cal anar molt més allà i “aconseguir més fons europeus i ajudes del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial”.

Així mateix, ha assenyalat la importància que aquest sector té per a les comarques de l’interior, com l’Alcoià-Comtat o la Vall d’Albaida, ja que ha sigut “fonamental per a fixar la població” i combatre la despoblació.