Ximo Puig anuncia la creació d’un Observatori de Ciència de Dades sobre la COVID-19 i la posada en marxa de projectes per a avaluar els efectes de les vacunes

El president ha mantingut sengles reunions amb integrants dels grups de treball de Ciències de Dades per a la COVID-19 i del Programa Valencià d’Investigació Vacunal COVID-19 (ProVaVac)

El cap del Consell destaca que el treball que desenvolupen aquests dos grups reflecteix la “fortalesa” del sistema d’innovació i investigació de la Comunitat Valenciana



En el marc del programa ProVaVac, s’avaluaran símptomes post-vacunals a través d’enquestes i es realitzarà també un estudi per a analitzar el grau d’immunitat generat per la vacunació en residències

València. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat la creació d’un Observatori Permanent de Ciència de Dades sobre la COVID-19 i la posada en marxa de diversos projectes per a avaluar els efectes de les vacunes per a combatre el SARS-CoV-2 en la Comunitat Valenciana.

El president ha mantingut sengles reunions en el Palau de la Generalitat amb integrants del Grup de Treball de Ciències de Dades per a la COVID-19 en la Comunitat Valenciana i del Programa Valencià d’Investigació Vacunal COVID-19 (ProVaVac), aquesta última amb la participació de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló. A més, també ha assistit a elles la directora general d’Anàlisi i Polítiques Públiques, Ana Berenguer.

“Aquests dos grups demostren la gran vitalitat, la fortalesa del sistema d’innovació i d’investigació de la Comunitat Valenciana,” ha assenyalat Ximo Puig.

Respecte al Grup de Treball en Ciència de Dades, el president de la Generalitat ha avançat la intenció d’impulsar la creació d’un Observatori Permanent de Ciència de Dades per a recollir la informació relacionada amb la COVID-19 i amb l’escenari postCOVID en la Comunitat Valenciana.

L’actual grup de treball (consultar ací) liderat per la comissionada de la Presidència de la Generalitat per a l’Estratègia Valenciana per a la Intel·ligència Artificial, Nuria Oliver, coordina la intel·ligència de dades davant la pandèmia de COVID-19 en la Comunitat Valenciana.

Aquest grup l’integren persones expertes de la Universitat Jaume I, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Miguel Hernández, la Universitat d’Alacant, la Universitat CEU Cardenal Herrera i la Fundació per al Foment d’Investigació Sanitària i Biomèdica (Fisabio), i centra els seus treball en tres àrees prioritàries: anàlisi, visualització i modelaje de dades de mobilitat, models epidemiològics i ciències de dades aplicades a la COVID-19.

Dins dels treballs que es desenvolupen en el seu si, l’equip València IA4COVID, coordinat per Nuria Oliver, i el director del departament de Matemàtiques Aplicades de la Universitat Politècnica de València, José Alberto Conejero, va obtindre recentment el primer premi del desafiament internacional ‘Resposta a la Pandèmia’, pel seu model d’Intel·ligència Artificial per a gestionar la lluita contra la COVID-19.

D’altra banda, en relació al programa d’investigació en vacunes, Ximo Puig ha explicat que ja s’han posat en marxa dos projectes. Un d’ells està orientat a l’avaluació i seguiment dels símptomes post-vacunals a través d’enquestes en les quals recullen dades 1, 3, 7 i 30 dies després de rebre la dosi.

L’altre és un estudi que analitza el grau d’immunitat generat per la vacunació en les residències sociosanitàries, per al que s’han triat aleatòriament 13 centres en els quals resideixen 850 persones amb la finalitat de tindre una mostra poblacional representativa.

El cap de Microbiologia de l’hospital Clínic de València i director científic del Programa Valencià d’Investigació Vacunal, David Navarro, ha detallat que el grup de treball associat a aquesta iniciativa ha dissenyat cinc projectes, dels quals els més avançats són el de seguiment post-vacunació, amb l’objectiu d’analitzar, a través d’enquestes, possibles efectes adversos que es declaren amb menor freqüència, així com els estudis per a avaluar l’eficàcia vacunal en poblacions d’alt risc, com són les persones majors de residències i el personal sanitari.