Ximo Puig anuncia la creació d’una comissió de treball per a agilitar la distribució de les ajudes del Pla Resistir+

El president de la Generalitat ha mantingut una reunió amb els agents socials i econòmics sobre la distribució de les ajudes als sectors afectats per la pandèmia

Es tracta de les ajudes del pla de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial aprovat pel Govern

La Comunitat Valenicana rebrà uns 1.000 milions d’euros entre ajudes directes i línies de suport financer

El president de la Generalitat, Ximo Puig ha anunciat la creació d’una comissió permanent de treball que s’ocuparà d’agilitar l’arribada de les ajudes “necessàries i urgents” procedents del pla de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, aprovat pel Govern.

Així ho ha comunicat el president després de mantindre una reunió amb el secretari general de CCOO-PV, Juan Cruz; el secretari general d’UGT-PV, Ismael Sáez; i el president de la Confederació Empresarial Valenciana, Salvador Navarro; en la qual també han participat el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler; el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent; i la directora general de Coordinació del Diàleg Social, Zulima Pérez.

Segons ha explicat el cap del Consell, la voluntat de la Generalitat és que aquest “Pla Resistir+ arribe com més prompte millor a les empreses i autònoms” de la Comunitat Valenciana, una vegada signat el conveni de col·laboració amb el Ministeri d’Hisenda.

En concret, es preveu que la Comunitat Valenciana reba uns 1.000 milions d’euros, segons les primeres estimacions, en ajudes a les empreses, mitjançant subvencions, reducció de costos i reforç del seu capital. Del total de les ajudes, 650 milions d’euros seran directes, i altres 400 milions a través de línies de suport financer.

En aquest sentit, i amb la finalitat d’instrumentar la distribució de les ajudes al més prompte possible, s’ha creat per part de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic la comissió de treball que centralitzarà i agilitarà els mecanismes perquè arriben a totes les empreses i professionals autònoms que puguen ser susceptibles de rebre-les, amb la finalitat de garantir la seua supervivència i els llocs de treball.

Així mateix, el president ha assegurat que “per a avançar en la recuperació és fonamental mantindre el diàleg social” amb els agents socials i econòmics, els qui contribuiran a promocionar les noves ajudes perquè arriben al més prompte possible a la ciutadania.

Aquestes ajudes se sumaran als més de 400 milions d’euros contemplats en el Pla Resistir impulsat per la Generalitat, i als més de 200 milions que van ser concedits l’any passat, la qual cosa situa a la Comunitat Valenciana com l’autonomia que més fons ha destinat a ajudar a autònoms, empreses i treballadors afectats per la crisi econòmica i social generada per la pandèmia.