Ximo Puig anuncia la creació d’una taula del tèxtil

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El President de la generalitat vol establir una col·laboració permanent.

El Govern Valencià crearà un llaç permanent amb un sector que dóna ocupació a més de 20.000 persones.



El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciant en la fira Heimtextil de Frankfurt a alemanya la creació d’una taula del tèxtil per a establir una col·laboració permanent entre el Govern Valencià i aquest sector, que dóna ocupació a més de 20.000 persones en la Comunitat.



Puig també a alabat l’aposta per la sostenibilitat i ha expressat el compromís de la Generalitat per a ajudar a les empreses a situar-se en una competència global. i ha recordat la importància del sector per a les comarques de l’interior.