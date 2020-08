Ximo Puig anuncia la injecció de 27 milions per a la reindustrialització de les empreses valencianes

Connect on Linked in

El president de la Generalitat subratlla l’esforç pressupostari de les Conselleries d’Hisenda i d’Economia “per a reactivar i impulsar les ajudes als projectes d’inversió de les pimes industrials”



Destaca l’obertura d’una línia de 4 milions d’euros per a donar suport a la consolidació del canvi productiu i la internacionalització de les empreses del nou ‘clúster’ sanitari valencià que han reorientat la seua producció



Informa que el Govern valencià es farà càrrec de la rehabilitació de l’edifici Borrull de Castelló perquè, a la fi de 2022, siga seu els serveis socials de la Generalitat i de l’Ajuntament

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat la injecció de 27 milions d’euros per a donar suport a la inversió en les pimes industrials valencianes de la Comunitat Valenciana. El cap del Consell ha fet aquest anunci després de la reunió de treball mantinguda aquest dimecres en el Palau de la Generalitat amb els consellers d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, el d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, i la de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, en la qual s’ha abordat, entre altres qüestions, les línies d’ajuda al teixit productiu valencià.

El titular de la Generalitat ha destacat l’esforç pressupostari dels departaments d’Hisenda i d’Economia que ha permés reactivar les subvencions destinades a la realització d’inversions sostenibles de caràcter industrial que contribuïsquen al creixement i consolidació de pimes industrials.

Segons Puig, “dins de les actuacions de la Generalitat per a reactivar l’economia”, s’ha acordat el desbloqueig de la partida pendent “per a l’impuls de la política industrial”, de manera que es posarà “a la disposició de la indústria valenciana més de 30 milions d’euros per a avançar cap a la modernització i la digitalització”.

Ajudes per a reactivar projectes d’inversió

Segons ha ressaltat el president, les ajudes estan vinculades als sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs.

L’Executiu es va comprometre en el seu moment a reactivar aquestes ajudes, que ascendeixen a un total de 32 milions d’euros (els 27 ara injectats, més 5 que van quedar en la línia pressupostària), la qual cosa permetrà atendre ara les inversions projectades per les empreses, una vegada superada la paralització de l’economia a conseqüència del confinament decretat per a fer front a la pandèmia.

Precisament, l’excepcionalitat sobrevinguda amb la crisi sanitària va portar al Consell a prioritzar les ajudes en favor dels autònoms; ara, amb la volta de l’activitat econòmica, es reprén la convocatòria d’ajudes que va quedar pendent. A aquestes ajudes, que es financen amb recursos addicionals del Govern rebuts per la Generalitat, s’han presentat 730 sol·licituds. Els 32 milions generaran una inversió industrial de quasi 100 milions d’euros.

Les actuacions suposen la implantació de noves línies de producció, millores o modernització de les cadenes actuals. Per a això, les empreses adquiriran maquinària i béns d’equips directament vinculats a la producció, i podran realitzar inversions en disseny i patents, enginyeria i programari específic per a la innovació i digitalització de processos productius o substituir bateries de plom per les de liti en vehicles per a ús industrial.

Suport al clúster sanitari valencià

A més, el cap del Consell ha anunciat l’obertura d’una línia específica dotada amb 4 milions d’euros, “per a fer costat a les empreses que han fet un esforç de readaptació i reestructuració per a situar el subministrament sanitari a l’abast dels valencians” de manera que puguen consolidar el seu canvi productiu.

“Hi ha moltes empreses que han fet canvis substancials i volem donar-los suport”, ha afirmat Puig en al·lusió al nou clúster sanitari valencià, i ha explicat que des del Govern valencià es treballarà “per a garantir la major part possible de subministraments propis” per a la Comunitat i, al mateix temps, s’afavorirà la internacionalització i l’obertura de mercats per a la venda de “productes de qualitat de l’àmbit sanitari” de les empreses valencianes.

Les ajudes van dirigides a les empreses que hagen adaptat la seua activitat o que reorienten les seues capacitats productives amb la finalitat de fabricar material sanitari a gran escala. Permetran impulsar la producció d’elements i material relacionats amb la COVID-19, com els medicaments (incloses les vacunes) i tractaments; els productes sanitaris; els equips hospitalaris i metges (inclosos els respiradors, la roba i l’equip de protecció, així com les eines de diagnòstic); els desinfectants; i les eines de recollida i tractament de dades.

Les subvencions cobriran fins al 75% dels costos subvencionables, amb un màxim de 400.000 euros, i l’import mínim del projecte d’inversió sol·licitat és de 100.000 euros. Les inversions subvencionades hauran de mantindre’s inalterades durant almenys 5 anys.

Edifici Borrull de Castelló

A més, el president ha anunciat també respecte a l’edifici Borrull de Castelló que, després de la reunió d’ahir amb l’alcaldessa, Amparo Marco, i després de la trobada d’aquest dimecres amb el conseller d’Hisenda, s’ha decidit que la Generalitat es farà càrrec del conjunt de la rehabilitació de l’edifici.

Es tracta d’un projecte valorat en 14 milions que es licitarà en les pròximes setmanes, la qual cosa permetrà que a la fi de 2022 aquest immoble, que va albergar els antics jutjats de Castelló i que estaven sense utilitzar-se, siga la seu de les serveis socials de la Generalitat i de l’Ajuntament per a desenvolupar, segons el president, i “situar en un espai central” les polítiques “d’inclusió, igualtat i atenció a les persones que té més dificultats”.