Ximo Puig anuncia la posada en marxa de les primeres ajudes del Pla Resisteix que facilita a les empreses més afectades per la crisi préstecs de l’IVF

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que les empreses més afectades per la COVID-19 i englobades en els sectors de l’hostaleria, el turisme, l’oci i la restauració poden sol·licitar ja des d’este dijous, 21 de gener, els préstecs bonificables dissenyats per l’Institut Valencià de Finances (IVF) amb trams no reembossables de fins al 30%.

Puig ha ressaltat la importància del pla Resisteix, que és el major esforç en ajudes per als sectors d’hostaleria, restauració i oci que ha realitzat cap comunitat autònoma i que està dotat amb 340 milions d’euros.

Tal com publica el DOGV, fins a un total de 21 sectors podran acollir-se a aquests préstecs, entre els quals destaquen, a més dels sectors esmentats, tots aquelles empreses amb activitats adjacents com el taxi, les agències de viatges, cinemes i teatres, sales d’espectacles, gimnasos i altres activitats recreatives.