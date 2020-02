Ximo Puig anuncia la renovació del Gran Premi de la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

El president de la Generalitat ha signat la pròrroga de la vigència del contracte amb el conseller delegat de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta

Amb aquest acord, el Circuit Ricardo Tormo continuarà celebrant l’última cita de MotoGP durant, almenys, tres anys des de 2022 a 2026

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat la pròrroga del contracte subscrit amb Dorna Sports, empresa que gestiona els drets del Campionat del Món de Motociclisme, perquè el Circuit Ricardo Tormo continue albergant el Gran Premi de la Comunitat Valenciana almenys tres vegades més durant cinc anys.

D’aquests cinc anys el Circuit es garanteix la celebració de l’esdeveniment el primer any, 2022, i podria entrar en un procés d’alternança amb altres circuits de la península fins a 2026, data en la qual finalitza l’acord.

A més, l’acord reflecteix que la cita de Cheste serà, sempre que se celebre, l’última del calendari, tal com ve succeint des de 2002.

Ximo Puig ha ressaltat que la pròrroga d’aquest acord, -que estava vigent fins al 31 de desembre de 2021-, “és un nou impuls en la consolidació del Gran Premi en el Circuit Ricardo Tormo”.

“Hi haurà Gran Premi fins a l’any 2022 i, a partir de llavors, cada cinc anys hi haurà, com a mínim, tres i sempre acabarà a València. Això dóna compte de tot el que ha sigut el bon fer durant aquests anys del circuit i la confiança que s’ha establit entre l’organització i la Generalitat”, ha recalcat el president.

“Sempre hem defensat que aquest era un Gran Premi fonamental per l’ocupació que genera, per la qual cosa representa per al desenvolupament turístic de la Comunitat i per una qüestió fonamental, com són els centenars de milers d’afeccionats al motor que hi ha en la Comunitat, i per tot això, es farà aquest esforç”.

Puig ha indicat que, des de la Generalitat, sempre s’ha pensat que “aquesta era una operació que calia mantindre i potenciar”. “En el futur estem parlant de l’ampliació, que cal dotar al circuit de més possibilitats, més enllà del gran premi”, ha afegit.

Compromís

“En la mesura en què altres circuits tinguen dificultats o no vulguen per alguna raó o no arriben a un acord, la Comunitat és ací, perquè si que té un compromís clar i directe amb el Gran Premi i amb el motociclisme”, ha afegit.

Igualment, el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha subratllat que es tracta “d’un gran acord per a la Generalitat i per al conjunt dels valencians i les valencianes perquè posa en valor la capacitat organitzativa del Circuit Ricardo Tormo”.

Marzá ha indicat que, esportivament, “és molt important que continuem mantenint l’any 2022, així com que, en cas de rotació, no comence sent el nostre gran premi el que gire i que siguem l’últim gran premi”. Així mateix, ha destacat que, des del punt de vista econòmic, es mantinguen “els mateixos paràmetres de l’actual contracte”.

Per part seua, el conseller delegat de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, ha subratllat que “Dorna garanteix a la Comunitat Valenciana que, durant cinc anys, tindrà, com a mínim, tres grans premis, i, com València ha sigut la primera a arribar a un acord, no girarà el primer any que hi haja rotació (en 2022)”.

A més, “València manté el dret de ser el Gran Premi de clausura del calendari” ha explicat el CEO de Dorna Sports, que ha afegit: “A mi m’agradaria poder oferir cinc anys, però no estic en condicions de poder oferir-los”. Ezpeleta s’ha mostrat “orgullós de, una vegada més, arribar a un acord amb València”