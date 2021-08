Ximo Puig anuncia l’ús de drons per a frenar ofegaments a les platges i demana prudència a la ciutadania per a gaudir d’aquests espais naturals

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat la posada en marxa d’un programa pilot que permetrà la utilització de drons per a frenar ofegaments en 10 platges de la Comunitat Valenciana.

El president ha destacat que la iniciativa s’emmarca dins de la voluntat de la Generalitat d’utilitzar tots els instruments que la innovació en comunicacions posa a l’abast de les institucions per a reforçar la seguretat en unes platges que són també segures en matèria de protecció sanitària.

Per altra banda, la consellera d’Interior ha incidit també en què l’objectiu d’aquesta campanya de sensibilització és traslladar a la ciutadania que els comportaments imprudents poden conduir a desenllaços fatals.

El Govern valencià està decidit a aconseguir, juntament amb la implicació de la ciutadania, una costa completament lliure d’ofegaments.

A més, per segon any consecutiu, la Generalitat ha impulsat la contractació de 1.000 joves que traslladen missatges a la ciutadania perquè gaudisquen de les platges valencianes de manera segura, respectant les mesures sanitàries i evitant possibles contagis per COVID-19.