Ximo Puig anuncia que el 7 de juny donarà principi la vacunació de 50.000 treballadors de mig centenar de empreses integrat en el Pla Sumem

El president de la Generalitat, Ximo Puig ha anunciat que a partir del 7 de juny donarà principi la immunització contra la COVID-19 de 50.000 treballadors de mig centenar d’empreses en 21 punts de vacunació situats en les seues pròpies seus.

El president, ha mantingut una reunió amb el president de CEV, representants de sindicats i responsables d’empreses per a planificar la seua col·laboració en el procés d’immunització. S’establiran 20 punts de vacunació en grans empreses més un punt en el Centre Portuari d’Ús del Port de València.

La Comunitat Valenciana és la primera autonomia a posar en marxa la col·laboració públic-privada en la vacunació contra la COVID-19.

A més, ha destacat que la Comunitat Valenciana és la primera autonomia a posar en marxa la col·laboració públic-privada que permet “sumar nous aliats” per a “accelerar al màxim” el procés de vacunació massiva com a “pas imprescindible per a la normalització”.

Cal destacar que els punts de vacunació, en la primera fase del procés, estan situats en 21 grans empreses, però atendran tant les seues plantilles, com a les d’una trentena de filials i subcontractes.