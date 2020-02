Ximo Puig anuncia que la Generalitat impulsarà un consorci públic-privat amb empreses valencianes per a optar al concurs públic dels ferrocarrils del Marroc

Print This Post

La Generalitat establirà relacions bilaterals amb la regió de Casablanca-Settat per a cooperar aprofitant el procés de regionalització marroquina

Ha explicat que es conformaran dues taules de negociació per a tractar les relacions valencianes amb els sectors del turisme i de la construcció del Marroc

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el Consell impulsarà la creació d’un consorci públic-privat amb empreses valencianes per a optar al concurs públic que el Marroc publicarà “en els pròxims mesos” per al seu projecte de línies de ferrocarril de proximitat.

D’aquesta manera, la Generalitat vol fer costat a les empreses valencianes del sector del transport, com Vectalia i Stadler, perquè puguen optar als concursos del regne alauí acompanyant-les en aquest procés a través de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) com a soci en qualitat d’assessor en matèria de gestió de xarxes de transport.

Així s’ha expressat el president des de les terminals del Port de Tànger-Med, última parada de la missió institucional i comercial al Marroc, que encapçala la Generalitat juntament amb el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana i la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana.

El cap del Consell, acompanyat pels consellers de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, i d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha mantingut trobades amb representants del port de Tànger-Med i de l’empresa Baleària en el port tangerino.

“Aquest viatge marca un abans i un després en la nostra relació amb el Marroc”, ha assegurat Puig, que ha destacat que després del viatge institucional “s’obri una enorme possibilitat de treballs” en el regne magrebí.

El president, que ha agraït el treball realitzat per l’Ambaixada d’Espanya al país alauí, ha assenyalat que la Comunitat Valenciana “no pot viure d’esquena” a Àfrica. “Per al nostre futur immediat és fonamental tindre una major relació amb el Marroc i, en definitiva, amb Àfrica”, ha afirmat.

Conveni amb Casablanca-Settat

Així mateix, el cap de l’Executiu valencià ha explicat que la Generalitat signarà “de manera immediata” un acord amb la regió marroquina de Casablanca-Settat, per a generar un marc de cooperació aprofitant el procés de regionalització que està impulsant el Marroc.

El president, que ha considerat “una oportunitat” aquesta situació, ha explicat que es tractarà d’una operació que anirà “més enllà” de les dues regions que els subscriuran, ja que es vol fer extensible a la resta de comunitats de tots dos països i als seus governs respectius.

Puig ha anunciat una visita del president del Consell de la Regió de Casablanca-Settat, Mustaphá Bakkouri al Palau de la Generalitat “en els pròxims mesos” per a impulsar aquesta relació bilateral que aprofitarà el Cim interparlamentari entre el Marroc i Espanya per a generar un fòrum entre les comunitats autònomes i les comunitats regionals marroquines.

Construcció, turisme i formació

D’altra banda, Puig ha explicat que s’iniciaran dues taules de negociació sobre els sectors de la construcció i del turisme. Respecte a la construcció, el president ha afirmat que l’objectiu és resituar a les empreses valencianes en un mercat que està creixent al voltant del 5% i que “necessita moltes infraestructures i molt d’habitatge residencial”.

Quant al turisme, la taula tractarà tant la implantació d’empreses valencianes en territori magrebí com les possibilitats de l’augment del turisme marroquí en la Comunitat Valenciana, que creix cada any per part de la classe mitjana marroquina.

A més, el cap del Consell s’ha referit a la possibilitat que les universitats valencianes s’instal·len al Marroc aprofitant “l’ambició de formació de la societat marroquina” i ha advocat per augmentar les sinergies entre la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (Redit) i la xarxa marroquina, amb la qual Redit va col·laborar per a la seua configuració.