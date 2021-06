Ximo Puig anuncia que la primera setmana de juliol s’haurà aconseguit l’objectiu de vacunar al 70% de la població en l’àmbit rural de la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

– Assenyala que més de 237.000 habitants de les comarques d’interior hauran rebut almenys una dosi de la vacuna a la fi de la setmana vinent

– Destaca que algunes zones bàsiques de salut ja han aconseguit o superat l’objectiu del 70%, com Morella, Chelva, Cofrentes i Titaguas

– El president de la Generalitat ha visitat Vallibona on ha mantingut una trobada amb el seu alcalde i amb una trentena de veïnes i veïns del municipi

Vallibona. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que la primera setmana de juliol s’aconseguirà l’objectiu de vacunar al 70% de la població en l’àmbit rural de la Comunitat Valenciana.

Així ho ha manifestat durant la seua visita a la població de Vallibona, on ha mantingut una trobada amb el seu alcalde, Juan José Palomo, i amb una trentena de veïnes i veïns de la localitat.

D’aquesta manera, el president ha assegurat que a la fi de la setmana vinent més de 237.000 habitants de les comarques d’interior hauran rebut almenys una dosi de la vacuna, la qual cosa permetrà aconseguir amb antelació l’objectiu establit per a tota Espanya d’immunitzar al 70% de la població a la fi d’agost.

Així mateix, ha destacat que aquest avanç és possible gràcies a que el procés de vacunació en les zones rurals s’està desenvolupant amb gran agilitat, la qual cosa permet superar el ritme de cobertura de les àrees més poblades.

En aquest sentit, el president ha assenyalat que hi ha zones bàsiques de salut que en aquests moments ja han aconseguit el percentatge objectiu del 70%, com Morella, i altres municipis fins i tot ho han superat, com Chelva, amb un 76%; Cofrentes, amb un 77%; Titaguas, on la població que ha rebut almenys una dosi de la vacuna aconsegueix el 78%, o el municipi de Vallibona “on pràcticament tota la població ja està immunitzada”, ha manifestat.

Superar el desequilibri territorial

En el transcurs de l’acte, el Cap del Consell ha destacat l'”extraordinari” patrimoni natural de Vallibona, que ha animat a visitar, així com l’esforç dels habitants d’aquest municipi en risc de despoblament per “mantindre el poble i que tinga esperança de futur”.

Segons ha manifestat “volem per a la Comunitat Valenciana supere el desequilibri territorial, i que el despoblament no siga un mal necessari, sinó que existisca la possibilitat de recuperar el pols social que necessiten els nostres pobles”.

El president ha assegurat que el despoblament de les zones d’interior repercuteix en tota la Comunitat Valenciana, atés que “necessitem una comunitat equilibrada i mantindre el patrimoni cultural i natural que existeix en el nostre interior” i per a això és imprescindible “la força de les persones”.

Així mateix, ha incidit en la necessitat de continuar treballant per garantir els serveis públics, i ha assenyalat que actualment “ja no es tanquen col·legis, s’augmenta l’atenció sanitària, però també necessitem donar un impuls econòmic”. En aquest sentit, ha advocat per crear “ocupació i una nova cultura que aproxime la ciutadania als pobles” per a atraure als més joves a l’espai rural de la Comunitat Valenciana.