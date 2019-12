Ximo Puig anuncia que la UE avala la instal·lació de caixers automàtics en 123 municipis en risc de despoblació i que al gener eixirà la convocatòria

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El president avança la posada en marxa al gener d’una línia de préstecs públics a interés zero per a persones emprenedores, microempreses i pimes de 143 poblacions afectades per la despoblació

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que en les pròximes setmanes el Consell aprovarà un decret, a través del qual s’instal·laran caixers automàtics en 123 municipis de la Comunitat Valenciana que no tenen actualment entitats bancàries.

“Es tracta d’una iniciativa nova a Espanya i Europa que serà una realitat abans de cap d’any o a principis del pròxim, gràcies a que la Comissió Europea acaba d’avalar-la”, ha ressaltat el president.

El president Ximo Puig ha realitzat aquest anunci després de la reunió de la Comissió Interdepartamental per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis Valencians, a la qual també han assistit el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler; la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, i la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà.

Puig ha afegit que està previst que el mes de gener de 2020 es publique la convocatòria perquè tots els municipis es puguen presentar i s’estableix que aquest contracte siga per un termini de 4 anys amb les diferents entitats bancàries, que podran postular-se per a donar aquest servei.

El president ha subratllat que aquesta mesura “significarà que moltes persones, fonamentalment persones majors, podran tindre a partir d’ara capacitat de poder accedir a serveis financers”.

En aquest sentit, Puig ha recordat que en els últims anys, i, en concret, des de 2008, la Comunitat Valenciana “ha perdut el 50% de totes les oficines bancàries que tenia, i això ha significat que als pobles xicotets ja no existisca cap oficina bancària”.

Préstecs públics a interés zero

Així mateix, el cap del Consell ha destacat que, a través de l’Institut Valencià de Finances (IVF), en col·laboració amb Afin SGR, s’implantaran a partir de gener de 2020 préstecs públics a interés zero, sense cap mena de comissions, per a persones emprenedores, microempreses i pimes de 143 poblacions afectades pel despoblament.

Puig considera que, amb aquesta línia de crèdit al 0%, “es pot ajudar al fet que emprenedors i petites empreses puguen tindre més oportunitats”. Facilitarà l’activitat econòmica i, per tant, la possibilitat que hi haja creació d’ocupació”, ha agregat.

D’aquesta forma, ha continuat Puig, es completen les accions de lluita contra l’exclusió financera que pateixen aquests municipis, un problema que “no sols afecta a l’accés als serveis d’una sucursal bancària, sinó també l’accés als productes financers, com els crèdits”.

Igualment el president ha assenyalat que aquest dimecres està prevista una reunió amb representants de les universitats valencianes per a valorar les mesures estructurals que es poden abordar en el marc de l’Agenda Antidespoblamiento.

D’altra banda, Ximo Puig s’ha referit a altres mesures que està desenvolupant la Generalitat per a frenar la despoblació, i ha afirmat que s’està treballant en actuacions en els àmbits educatiu, sanitari i d’atenció a les persones dependents.