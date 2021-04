Ximo Puig anuncia que plantejarà un pla de defensa del litoral per un import de 50 milions, 15 d’ells aportats pel Port de València

Print This Post

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat la seua voluntat d’impulsar un pla extraordinari de defensa del litoral i adaptació al canvi climàtic per un import mínim de 50 milions d’euros, 15 d’ells aportats pel Port de València.

El responsable del Consell, que ha comparegut en la sessió de control de les Corts, ha demanat una actuació fonamental i ràpida, amb la implicació del Ministeri de Transició Ecològica i de les entitats portuàries, per a fer front al procés d’erosió evident i preocupant que pateixen especialment les platges del sud dels ports de València, Gandia i Castelló.

A més, s’ha mostrat també a favor d’accions per a la seua integració a la ciutat i l’àrea metropolitana i ha recordat que l’entitat portuària invertirà 9 milions per a la desembocadura del riu i finançarà part de la prolongació de la L10 o per a donar un “nou impuls” a la Marina de València, i ha considerat també prioritari avançar en la consecució del Corredor Mediterrani.