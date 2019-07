Ximo Puig anuncia que potenciarà un lobby agrari valencià amb “presència permanent” de la Comunitat a Brussel·les

Connect on Linked in

Reclama aprofundir en la reciprocitat de les garanties sanitàries i socials dels productes agroalimentaris i industrials generats en països tercers

Avanza una estratègia comuna “molt més potent” entre el sector públic i el privat per a garantir el manteniment de les quotes de mercat del camp valencià

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el Consell potenciarà la capacitat de “exercir lobby” en el sector agrari amb “presència permanent” de la Comunitat a la Unió Europea i una major aposta per la delegació valenciana a Brussel·les.

Així s’ha pronunciat Puig després de reunir-se amb el president del Parlament Europeu, David Sassoli, i abans de mantindre una trobada amb eurodiputats valencians per a tractar, entre altres assumptes, l’acord comercial aconseguit entre la Unió Europa i Mercosur.

“Aquest és un viatge introductori i d’aposta política”, ha assegurat Puig, qui ha afegit que abordarà amb els eurodiputats valencians “de quina manera poden millorar la posició de la Comunitat en la Comissió Europea”.

El titular del Consell ha recordat que aquest dijous mantindrà també reunions per a tractar altres assumptes com la promoció de l’ocupació i de les pimes, així com que el territori valencià “es juga molt futur cada dia” a Brussel·les i que per això ha de tindre “una presència molt més potent” en les institucions europees.

Sobre l’acord amb Mercosur, el president ha sostingut que arriba a Brussel·les per a “escoltar i plantejar preguntes sobre qüestions que no estan clares en aquests moments” i obtindre, d’aquesta manera, “tota la informació” necessària per a saber “com es pot influir en allò que és negatiu per a la Comunitat” i, fonamentalment, “en la qüestió agrària”.

El president ha reconegut que el tractat comercial amb Mercosur inclou avanços “fonamentals” en àrees com la cooperació i el compromís mediambiental, encara que ha sostingut que s’ha d’aprofundir en la reciprocitat de les garanties sanitàries i socials dels productes generats en països tercers.

Puig ha afirmat, per això, que des de la Generalitat exigiran “uns mínims de qualitat per a tots els productes” no solament en el sector agrari sinó també en els industrials perquè els consumidors són la part essencial de l’acord.

Puig ha mantingut que aquest dijous abordarà amb la comissària europea de Comerç, Cecilia Malsmtröm, si existeix “marge de maniobra” abans que el Parlament Europeu i els estats membres aproven el tractat comercial amb Mercosur, i ha recordat que en sectors com el tèxtil, el calçat o l’automòbil la situació és “molt favorable”.

Estratègia conjunta

Puig ha defensat una estratègia “molt més potent” per part les administracions, el sector públic i el sector privat per a garantir el manteniment de les quotes de mercat que actualment tenen el camp valencià. En aqueix sentit, ha afirmat que la Comunitat té “uns grans productors agroalimentaris” i ha assegurat que han de tindre “la força suficient perquè no eixir perjudicats en els acords”.

“No podem perdre més quota de mercat, perquè hem tingut una quota de mercat fonamental. Ara estem en un procés de descens en alguns àmbits i això és el que hem de combatre”, ha assegurat el president, que ha destacat la “bona voluntat” de les organitzacions agràries per a prendre posicions comunes.