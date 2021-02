Ximo Puig anuncia que s’han adherit al Pla Resistir els 523 ajuntaments previstos i que la Generalitat completarà demà el pagament dels 100 milions d’euros en ajudes

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

S’han adherit al Pla Resistir els 523 ajuntaments previstos

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que s’han adherit al Pla Resistir els 523 ajuntaments susceptibles de fer-ho i que la Generalitat completarà aquest dimecres el pagament dels 100 milions d’euros en ajudes per a fer costat als sectors econòmics més afectats per la crisi generada per la pandèmia de COVID-19.

Els ajuntaments ja poden fer ús d’aquests diners que permetrà secundar amb 2.000 euros a cada autònom i cada microempresa, quantitat que es veurà incrementada en 200 euros addicionals per empleat al seu càrrec, fins a un màxim de 10.000 euros.

A més el Pla Resistir compta amb altres 10 línies d’ajuda per a poder preservar totes les empreses que puguen tindre viabilitat i mantindre totes les ocupacions possibles.