Ximo Puig anuncia un nou impuls a la sanitat amb la ‘normalitat millorada’ després de la COVID-19 i demana un ‘plus d’esforç col·lectiu’ perquè ‘ningú regalarà res’

El president demana caminar cap a una realitat més innovadora, més inclusiva i més sostenible “perquè el món d’ahir no tornarà”

–

Avanza que els Pressupostos de la Generalitat per a l’any vinent tindran com a eixos “la justícia social i els incentius a l’activitat econòmica”



“No és temps de partidismes ni de victimismes; és l’hora de la justícia, i la justícia exigeix, de manera urgent i inajornable, un nou finançament autonòmic”, subratlla el responsable del Consell

València. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicat aquest dijous un trànsit cap a una “normalitat millorada” després de la COVID-19 que propicie una societat “més inclusiva, sostenible i innovadora” en la qual ocupe un lloc central una sanitat pública reforçada, i ha demanat a més un “plus d’esforç col·lectiu”, perquè “ningú -ha dit- ens regalarà res”.

Puig ha exposat el seu full de ruta per al futur més immediat en una trobada telemàtica amb lectors i lectores del periòdic Levante-EMV amb la conferència ‘Trànsit cap a la normalitat millorada’, en la qual ha avançat que el primer pas en l’agenda de la recuperació serà donar “un nou impuls a la sanitat pública valenciana amb un programa de reforma, modernització i vigorización per a aprofundir en el principi d’universalitat i fer-la més sostenible”.

Puig ha indicat que l'”enfortiment de l’Atenció Primària serà una peça clau, com també la millora dels processos organitzatius adaptats a les noves exigències”, un objectiu que ha emmarcat en la seua voluntat de caminar cap a una “normalitat més inclusiva”, sense desigualtats, discriminacions ni fractures territorials. “Necessitem serveis públics forts i eficients i una sanitat pública capaç d’afrontar situacions ordinàries i també extraordinàries”, ha remarcat.

“D’aquest ‘xoc’ no ens alçarà ningú. Hem d’alçar-nos nosaltres mateixos amb el nostre esforç i la nostra capacitat, com en tantes ocasions han fet generacions precedents de valencianes i valencians”, ha subratllat també Ximo Puig, que ha demanat caminar cap a aquesta realitat millorada “perquè el món d’ahir no tornarà”.

El president ha advocat en aquest sentit per una normalitat que siga també “més sostenible”, la qual cosa ha vinculat amb la seua aposta per un ‘New Grean Deal’ valencià. “És urgent combatre l’emergència climàtica, i és tan necessari com fer-ho amb una transició energètica justa que no carregue la factura de la defensa del planeta sobre els més vulnerables”, ha indicat Ximo Puig, que s’ha referit a la seua aposta per la generació d’energia a escala local amb tecnologies netes amb la determinació de complir l’Objectiu 2030.

Així mateix, sobre la meta d’aconseguir una “normalitat més innovadora”, ha manifestat que “la innovació és com la política: o la fas tu o te la fan”. “No podem dependre dels altres en qüestions estratègiques per al nostre benestar i desenvolupament”, perquè, com s’ha pogut comprovar en aquesta crisi sanitària, “ni en la indústria ni en l’agricultura podem dependre en exclusiva dels mercats exteriors”, ha dit.

Finançament autonòmic “just” i “inajornable”

Puig considera també “inajornable” un finançament autonòmic “just” perquè els ciutadans i les ciutadanes de la Comunitat Valenciana “no juguen amb un desavantatge intolerable respecte a altres territoris”. “És urgent que ens lleven de damunt el sac de pedres que hem d’arrossegar per la insuficiència i la inequidad del sistema”, ha emfatitzat.

La Generalitat realitza aquesta reivindicació “sense crits ni escenificacions, sinó amb persistència i arguments, com s’ha fet amb la negociació del Fons No Reembossable de 16.000 milions, i posant els interessos del poble valencià per damunt de qualsevol criteri”.

“No és temps de partidismes ni de victimismes; és l’hora de la justícia, i la justícia exigeix, de manera urgent i inajornable, un nou finançament autonòmic”, ha indicat Puig, que ha saludat “amb esperança” l’anunci realitzat pel president del Govern, Pedro Sánchez. “Estem preparats, amb arguments, amb rigor, despullats de qualsevol anacrònic sentit de la confrontació”, ha indicat.

Eixos dels Pressupostos de 2021

El president ha avançat, d’altra banda, que els Pressupostos de la Generalitat per a l’any vinent tindran com a eixos “la justícia social i els incentius a l’activitat econòmica”.

A més, s’ha mostrat partidari de segellar acords de recuperació per a definir “un full de ruta que vaja més enllà de la legislatura”. “Tots estem convocats a un gran consens parlamentari, social econòmic i territorial. És una responsabilitat col·lectiva, i la Història ens examinarà per ella a cadascun de nosaltres”, ha manifestat.

El president s’ha referit, d’altra banda, a un principi físic de la mecànica com a metàfora que mostra quin ha de ser ara l’actitud general i que connecta amb els conceptes de treball, força i moviment: “per a dur a terme el treball sobre un objecte necessitem dos factors: exercir una força sobre l’objecte i moure l’objecte en la direcció de la força; aplicant, per tant, aqueixa lògica ara, necessitem dues coses: en primer lloc, energia; i en segon lloc, dirigir l’energia en la direcció correcta”.

“Sabem que hem de canviar; que estem obligats a fer-ho”, i “no podem deixar-nos portar per la inèrcia, no podem conformar-nos amb reconstruccions d’edificis envellits ni amb noves normalitats limitadores”, ha defensat.