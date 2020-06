Ximo Puig anuncia un nou impuls a la sanitat amb la ‘normalitat millorada’ després de la COVID-19

Connect on Linked in

Demana un ‘plus d’esforç col·lectiu’ perquè ‘ningú regalarà res’



El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicat aquest dijous un trànsit cap a una “normalitat millorada” després de la COVID-19 que propicie una societat “més inclusiva, sostenible i innovadora” en la qual ocupe un lloc central una sanitat pública reforçada, i ha demanat a més un “plus d’esforç col·lectiu”, perquè “ningú -ha dit- ens regalarà res”.

Puig ha exposat el seu full de ruta per al futur més immediat en la conferència ‘Trànsit cap a la normalitat millorada’, en la qual ha avançat que el primer pas en l’agenda de la recuperació serà donar “un nou impuls a la sanitat pública valenciana amb un programa de reforma, modernització i vigorizació per a aprofundir en el principi d’universalitat i fer-laPuig considera inajornable un finançament autonòmic just perquè els ciutadans i les ciutadanes de la Comunitat Valenciana no juguem amb un desavantatge respecte a altres territoris.

El president ha avançat que els Pressupostos de la Generalitat per a l’any vinent tindran com a eixos principals “la justícia social i els incentius a l’activitat econòmica”.