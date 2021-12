Ximo Puig anuncia un pla per a accelerar la vacunació amb les dosis de reforç i planteja estendre el passaport COVID a tots els restaurants i a cinemes i gimnasos

Connect on Linked in

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat un pla per a accelerar la vacunació amb 42 nous punts estables per a administrar les dosis de reforç a la ciutadania. També ha avançat que sol·licitarà al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) autorització per a exigir el passaport COVID obligatori a llocs on, amb les restriccions actuals, no calia demanar-lo per entrar.

Tan prompte com es tinga l’aval del Tribunal Superior de Justícia, com assenyala el president, estes mesures entraran en vigor, ja que l’actual passaport COVID acaba el 3 de gener, amb encara tres dies de Nadal per davant. També han agut actualitzacions a la vacunació.

Amb el reforç de la vacunació i l’extensió del passaport COVID es busca garantir “espais més segurs” i “persones més protegides”, com ha assenyalat el president, que ha justificat la necessitat d’estes mesures quan, en un mes, els contagis i les persones hospitalitzades s’han triplicat i els ingressos en UCI també són quasi el triple.

De moment no hi ha més restriccions, però Puig ha demanat “sentit comú” i celebrar el Nadal evitant aglomeracions i trobades familiars massives i complint quarantenes davant contactes amb positius.