Ximo Puig anuncia una desescalada lenta, prudent i progressiva

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat el començament d’una “desescalada lenta, prudent i progressiva” perquè puga ser “segura i eficaç”, i ha instat a continuar aplicant la màxima prudència per a poder continuar fent front a la crisi generada per la COVID-19.

Estes són les mesures que adoptarà el Govern a partir de la setmana pròxima.

Puig ha assenyalat que es prorroga fins al 15 de març la restricció de la mobilitat nocturna entre les 10 de la nit i les 6 del matí, així com el perimetraje autonòmic, tant per a entrar com per a eixir de la Comunitat Valenciana.

El president ha volgut agrair al poble valencià la seua “corresponsabilitat ” i la seua “màxima cooperació” en este últim mes per a “frenar la propagació del virus amb contundència”.