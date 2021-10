Ximo Puig anuncia una inversió de 104 milions d’euros per a les obres dels nous edificis de consultes externes i ingressos de l’Hospital Clínic de València

Print This Post

El president de la Generalitat, Ximo Puig ha anunciat una inversió de 104 milions d’euros en les obres de rehabilitació de l’antiga Escola Universitària Tècnica Agrícola que albergarà les consultes externes i el nou edifici d’hospitalització de l’Hospital Clínic de València.

Així ho ha manifestat durant l’acte de presentació del disseny final del nou edifici d’ingressos hospitalaris, que serà licitat el mes vinent de novembre, en el qual ha estat acompanyat per la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló.

Les obres dels nous dos edificis permetran incrementar l’hospital en 36.624 metres quadrats, la qual cosa suposarà un 54% més de superfície; 144 habitacions i 240 llits més; 194 noves sales de consultes i altres 26 boxs de vigilància intensiva.

Es tracta d’una exigència sanitària per a atendre les necessitats de 345.000 habitants, ja que és el segon departament de salut de la Comunitat Valenciana amb més població. A més, aquesta actuació permetrà millorar les condicions laborals dels professionals del complex sanitari en el qual s’atén diàriament al voltant de 10.000 persones.

Les obres de l’edifici de consultes externes donaran principi aquesta mateixa setmana, han sigut licitades per 38,6 milions d’euros i té un termini de 24 mesos per a executar la rehabilitació, ampliació i millora de l’eficiència energètica de l’edifici. També es treballarà en l’edifici d’hospitalització, la licitació de la qual està prevista per al mes de novembre, d’ una inversió de 65,5 milions d’euros i un termini d’execució de 22 mesos.