Ximo Puig anuncia una tercera edició d’Avalem Joves Plus dotada amb 50 milions euros que permetrà contractar a 3.500 joves en 2020

Ha avançat que “la Unió Europea torna a confiar en la Comunitat Valenciana” amb l’aprovació d’un préstec del BEI de 271 milions

Subratlla que en 2020 es plantejarà “una nova fiscalitat verda” i que es posarà en marxa l’Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat una tercera edició d’Avalem Joves Plus, que estarà dotada amb 50 milions d’euros i que permetrà la contractació de 3.500 joves durant 2020 a través d’aquest programa d’ocupació juvenil.

Així ho ha anunciat el responsable del Consell en la sessió de control, que ha subratllat que la iniciativa possibilitarà que persones joves puguen comptar amb una primera experiència laboral en les administracions públiques, i ha recordat que el programa “ha sigut posat com a exemple de bona gestió dels Fons Europeus de Garantia Juvenil” per part de la Unió Europea.

“Aquest Consell està obstinat a aconseguir que els joves tinguen un projecte de vida sòlid”, ja que “mereixen una oportunitat” que l’Executiu “farà el possible” per donar-los durant aquesta legislatura”, ha assegurat.

L’edició de 2020 serà, per tant, la tercera convocatòria amb la qual la Generalitat finança a ajuntaments, diputacions i altres entitats públiques perquè contracten a joves menors de 30 anys tant amb titulació universitària com sense ella a través dels coneguts programes Empuju i Encuju que conformen Avalem Joves Plus, perquè tinguen una primera ocupació que els servisca de base per a entrar en el mercat laboral.

Fins al moment, el programa marc Avalem Joves ja ha permés la posada en marxa de 679.000 accions formatives d’inserció per a menors de 30 anys i més de 42.000 persones beneficiàries en plans d’ocupació durant els últims tres anys en tota la Comunitat Valenciana.

En aqueix sentit, i amb l’objectiu de reforçar el conjunt de plans d’ocupació, el president ha explicat que la Generalitat seguirà impulsat l’adhesió dels ajuntaments a l’acord marc entre agents socials i la Federació de Municipis i Províncies perquè les remuneracions de les persones beneficiàries dels plans d’ocupació locals per a joves “s’ajusten a una taula salarial única”.

En aqueix mateixa línia, el president ha explicat que es mantindran les ajudes a la transformació de contractes temporals en indefinits, “que afecta especialment als joves”, i que enguany ascendeixen a més de 12 milions euros, que “ha suposat un èxit sense precedents”.

Nou pla de pràctiques i suport a la FP

Dins del paquet d’actuacions per a fomentar l’ocupació juvenil i la integració laboral dels i les joves, el president ha anunciat també l’aprovació d’un nou pla formatiu perquè estudiants que cursen Formació Professional puguen realitzar les 400 hores lectives preceptives en centres de treball en conselleries i empreses públiques.

Així, Puig ha detallat que la Conselleria d’Educació presentarà en breu un projecte d’acord amb el Consell per a fer efectiva aquesta mesura, que inclourà un sistema de tutories que, juntament amb les persones tutores del centre educatiu, garantisquen el seguiment de la ruta formativa, ha detallat.

El reforç de la FP, “amb un impuls tant a la formació dual com a la resta”, és un altre dels objectius “que aquest Consell s’ha fixat com a prioritaris” per a aquesta legislatura, ha assenyalat el responsable del Govern valencià.

Confiança europea

En la seua compareixença, el president també ha informat que el Banc Europeu d’Inversions (BEI), després d’anys sense atorgar finançament a la Generalitat, concedirà un préstec de 271 milions d’euros per a dur a terme projectes “en favor dels valencians”.

Així, el president ha manifestat que “la Unió Europea torna a confiar en la Comunitat Valenciana”, amb l’aprovació d’aquesta operació de crèdit per part de la institució comunitària, amb el qual es podrà donar impuls a projectes cofinançats al 50% entre la UE i la Generalitat.

Cal recordar que el BEI va tallar el flux creditici a la Comunitat Valenciana després de comprovar-se que en 2003 la Generalitat no va destinar a la construcció de centres escolars els crèdits concedits per a aquesta fi.

Ara, amb aquesta línia de 271 milions, es podran destinar 49 milions d’euros per a infraestructures públiques per a la investigació i innovació, 93,5 milions en transferència tecnològica i cooperació universitat-empresa, 63,5 en processos d’investigació i innovació en pimes o 65,2 milions per a serveis i aplicacions de govern electrònic, a més de 35,3 milions per a infraestructures i promoció d’ocupació neta i 23,9 milions en protecció i millora de la biodiversitat, protecció de la naturalesa i infraestructura verda.

Quant a projectes específics, es podran beneficiar plans com el de l’electrificació del tram Benidorm-Benidorm Intermodal de la connexió Benidorm-Dénia, la restauració d’hàbitats forestals com el de l’Alt Túria o la pineda de Bovalar-Sabinar, aplicacions de la genòmica a la millora de l’arròs o inversions en investigació en medicina personalitzada i el desenvolupament de medicaments innovadors per a la seua aplicació en patologies estranyes.

Fiscalitat progressiva

Així mateix, el responsable del Consell del Consell ha anunciat que en 2020 es plantejarà “una nova fiscalitat verda” que, en paraules de Puig, “està clarament orientada” al compromís del Consell amb la declaració d’emergència climàtica i que vincula a la Generalitat amb “el camí que porta justícia social i justícia en relació amb el medi ambient”.

A més, ha avançat que es posarà en marxa l’Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana, ens que compta amb la participació dels agents socials i la societat civil i que té com a objectiu “crear un sistema progressiu i sostenible”.

Ha recordat la reforma tributària de 2017 que va dur a terme el Consell en l’anterior legislatura i amb la qual es va augmentar “la progressivitat fiscal que consagra l’article 31 de la Constitució”.

Aquesta reforma, ha explicat el president, “va fer possible que 1,5 milions de valencians paguen hui menys imposats, i que 60.000 persones, amb rendes més elevades, aporten més”.

Així mateix, ha explicat que es reforçarà la lluita contra l’evasió fiscal amb “un instrument potent” com és l’Agència Tributària Valenciana. Sobre aquest tema, ha assegurat que l’impuls del Consell a la lluita contra l’evasió “ens ha permés recuperar des del 2017 un total de 63,3 milions d’euros per a reforçar els serveis públics”.

Aquests ingressos, provinents de contribuents que no han declarat els seus impostos de patrimoni, successions o donacions, se sumen a altres 14 milions impagats per falsos canvis de domicili per a aprofitar el ‘dúmping fiscal’. “La Comunitat Valenciana pateix una doble discriminació”, ha assegurat Puig”, qui ha lamentat que “està infrafinançada i sotmesa al dúmping fiscal” de comunitats com la madrilenya.