Ximo Puig apel·la a treballar conjuntament amb les comunitats limítrofes per a restringir al màxim la mobilitat per Setmana Santa i Pasqua

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha apel·lat a les comunitats autònomes limítrofes a la Comunitat Valenciana a “mantindre la prudència” i “treballar conjuntament” per a “restringir al màxim la mobilitat” durant les vacances de Setmana Santa i Pasqua.

Al final de la trobada, el president ha explicat que s’ha posat en contacte amb els presidents d’Aragó, Múrcia, Castella-la Manxa i Catalunya, així com amb la presidenta de Balears, per a acordar una posició conjunta.

El president ha destacat que la situació epidemiològica “continua millorant”, com mostren les últimes dades d’incidència acumulada, que se situen per davall de 100, però encara “estem lluny de la superació de la pandèmia”, per la qual cosa ha exigit “corresponsabilitat” a les comunitats autònomes.