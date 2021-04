Ximo Puig aposta per l’acord sobre el transvasament Tajo-Segura, però adverteix que el Consell adoptarà ‘solucions jurídiques’ si ‘no es compleix amb aqueix espai de diàleg’

Connect on Linked in

Considera “absolutament irrenunciable” el transvasament i afirma que la Generalitat treballarà “en tots els àmbits” a fi de garantir “aigua per sempre” per a l’agricultura de les comarques alacantines



Subratlla que “qualsevol canvi de regles ha d’estar acordat” i assenyala que “està en joc la pervivència d’un sector fonamental per a l’economia”, com s’ha demostrat en aquesta pandèmia



El president ha visitat la bassa de la Comunitat de Regants del Quart Canal de Ponent a Benferri i el pantà de Crevillent i s’ha reunit a Elx amb la Comunitat de Regants Regs de Llevant

Elx. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmat que treballarà per a aconseguir un acord entorn del transvasament Tajo-Segura, però ha advertit que, “si no es compleix amb aquest espai de diàleg”, el Consell adoptarà “solucions de caràcter jurídic”, perquè “està en joc la pervivència d’un sector fonamental per a l’economia” de la Comunitat Valenciana, com s’ha demostrat davant l’actual pandèmia.

Puig ha defensat en aquest sentit el caràcter “absolutament irrenunciable” de les transferències del Tajo al Segura i ha remarcat que el Consell actuarà “en tots els àmbits” per a garantir “aigua per sempre” que permeta atendre les necessitats de l’agricultura de la Comunitat Valenciana i cobrir el dèficit de recursos hídrics que pateixen de manera especial les comarques alacantines.

El president ha realitzat aquestes declaracions durant una jornada en la qual ha visitat la bassa de la Comunitat de Regants del Quart Canal de Ponent a Benferri i el pantà de Crevillent i ha mantingut a Elx una reunió de treball amb representants de la Comunitat de Regants Regs de Llevant del Marge Esquerre del Segura.

El cap de l’Executiu valencià ha manifestat que “qualsevol canvi de regles ha d’estar acordat”, i ha argumentat que resulta necessari consolidar el transvasament Tajo-Segura com a garantia del manteniment del sector agroalimentari, que s’ha mostrat “estratègic” en l’actual crisi sanitària.

El president ha subratllat en aquest sentit que el Consell està disposat “a dialogar i buscar solucions”, perquè “no es tracta de confrontar”, sinó d’aconseguir un acord. Per a això, es reunirà “amb totes les persones que siga necessari”. Referent a això, ha insistit que l’objectiu és “dialogar, parlar i acordar, tenint en compte l’interés general”, la qual cosa implica que hi haja “aigua per sempre” per a comarques tan necessitades com la Vega Baixa i el Vinalopó, de les quals ha recordat la seua condició de “horta d’Europa”.

Es tracta d’aconseguir que el transvasament estiga garantit “en les millors condicions possibles”, i que l’horta alacantina “mantinga la seua fortalesa”, ha assenyalat el president, que ha posat també èmfasi en l’important esforç que ha realitzat el sector agrícola en matèria de modernització de regs. “

Puig ha argumentat a més que el sector agroalimentari és un “instrument fonamental per al progrés” que permet tindre “un pilar permanent a Europa”, per la qual cosa ha remarcat que el debat sobre el transvasament Tajo-Segura no s’ha d’emportar “a les vísceres” ni considerar una “qüestió identitària”, perquè el que fa és garantir la supervivència de l’agricultura, una peça clau per a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible.

“La Generalitat està al costat d’aquelles persones que han fet tant d’esforç” per a comptar amb uns camps que proveeixen a Europa de “uns productes extraordinaris”, ha afegit.