Ximo Puig aposta per professionalitzar la internacionalització per a situar a la Comunitat en la nova economia

El conseller Climent destaca que la mesura permet “facilitar una ocupabilitat sostenible i de qualitat”

El president ha participat en el lliurament de les 75 beques de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial



El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha apostat aquest dijous per professionalitzar “l’ADN internacionalizador” de la Comunitat Valenciana com “una societat oberta, que mira a l’exterior”, com a base per a situar definitivament a la Comunitat “en la nova economia”.

Així ho ha afirmat en l’acte de lliurament de les beques Ivace Exterior i Ivace E+E, que atorga l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, en el qual ha participat també el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, i en el qual s’ha fet lliurament d’un total de 75 beques.

“Aquestes beques representen l’ambició de la societat valenciana per estar sempre en el món i bé presents en el que forma part del nostre ADN, perquè des de sempre hem sigut una societat oberta, que ha mirat a l’exterior, que ha fet de la internacionalització la seua pròpia existència”, ha destacat Puig.

En aquest sentit, el cap del Consell ha defensat la necessitat de “continuar professionalitzant” la internacionalització per mitjà d’instruments com aquestes beques el número de les quals, ha subratllat, s’ha incrementat de 20 a l’inici de la legislatura a 110 per a 2019.

“Continuarem avançant perquè, perquè aquesta societat se situa en la nova economia, necessitem que el pilar de la internacionalització siga cada vegada més forta i més potent”, ha afegit.

Així mateix, el president ha assenyalat que les persones becades destinades a delegacions en l’exterior representaran a la Comunitat Valenciana”, mentre que les que tenen com a destinació alguna institució o empresa valenciana seran testimonis de “com som capaces de superar aqueix rècord de 30.000 milions d’euros de facturació en l’exportació”.

Segons Puig, la Comunitat Valenciana és “la que té més clar que és necessari sostindre una economia basada en la internacionalització” que millore la capacitat de les empreses en “un teixit empresarial de moltes pimes i micropymes” de les quals ha destacat la seua capacitat exportadora.

A més, el cap del Consell ha demanat a les persones becades que defensen “el paper de les empreses valencianes”, així com la imatge de la Comunitat que, ha afirmat, no solament aspira “a ser un espai agradable i hospitalari per a viure” sinó a mantindre “la capacitat de modernització” que exigeix una societat globalitzada.

Ocupabilitat sostenible

Per part seua, el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha destacat el paper de les beques de l’IVACE com un instrument per a “facilitar una ocupabilitat sostenible i de qualitat” a través de la inserció de personal jove en empreses i institucions valencianes.

Així mateix, ha afirmat que es tracta d’una manera de “afavorir la mobilitat laboral, impulsar la igualtat laboral entre homes i dones i fomentar la Formació Professional com a element dinamitzador de la competitivitat”.

“El coneixement s’ha convertit en un dels principals factors de producció”, ha manifestat Climent, que s’ha referit a l’aposta del Consell per polítiques orientades a reforçar “el valor econòmic de les persones i les idees, dels actius intangibles”.

En aquesta línia, ha considerat que les beques de l’IVACE aposten per “millorar la competitivitat de les empreses i reduir la desocupació” i, tot això, en el context d’un mercat globalitzat.

“La internacionalització fomenta la innovació”, ha afirmat el responsable d’Economia Sostenible, que ha afirmat que s’ha de treballar per a millorar la formació en aquest camp, que suposa, ha afegit, “una gran oportunitat per als joves en cerca d’ocupació, així com per a les empreses immerses en processos d’internacionalització”.

Sobre les beques

El Ivace ha concedit en la seua convocatòria de 2019 un total de 75 beques Ivace Exterior i Ivace E+E (Exportació i Ocupació) a menors de 30 anys.

Les beques, els receptors de les quals tenen una ocupabilitat mitjana d’un 90%, estan finançades en més d’un 92% pel Fons Social Europeu.

Les beques Ivace Exterior s’ofereixen a joves universitaris, que poden formar-se i treballar en delegacions del Ivace en l’exterior, filials d’empreses valencianes fóra d’Espanya i Oficines Econòmiques i Comercials, entre unes altres.

Per part seua, les beques Ivace E+E, destinades a titulats en FP de grau superior, permeten a les persones beneficiàries formar-se i treballar en empreses, associacions i federacions de la Comunitat Valenciana.