Ximo Puig aposta per un model turístic sostenible, responsable, innovador i accessible que fomente l’hospitalitat

Així ho ha comentat el President durant els lliuraments dels Premis Turisme Comunitat Valenciana.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que la Comunitat Valenciana aposta per un model turístic “sostenible”, a més de “responsable, innovador i accessible”, que fomente els valors relacionats amb l’hospitalitat cap a visitants i turistes.



Així ho ha afirmat durant el lliurament dels Premis Turisme CV, que han tingut al Palau de la Generalitat, i a la qual ha assistit també el secretari autonòmic de l’Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer.



“El turisme és un sector capital de la nostra economia, però també és una vocació”, ha afirmat el president, que ha recordat que l’any passat es va aprovar la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat de la Comunitat Valenciana. “Un nom com aqueix no és casual”, ha assegurat.



En aquest sentit, s’ha referit a l’hospitalitat com “molt més que un valor econòmic quantificable associat a la qualitat d’un producte turístic”, i ha afirmat que es tracta d’una “virtut universal, capital per a entendre la història humana”.



Per part seua, el secretari autonòmic de *Turisme, Francesc Colomer, ha destacat el “sacrifici” dels agents del sector turístic i ha apostat per omplir el turisme “de significats i de contingut”.