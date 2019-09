Ximo Puig aposta per un model turístic sostenible, responsable, innovador i accessible que fomente l’hospitalitat

Connect on Linked in

Assegura que aqueixos valors inspiraran la concessió, a partir de l’any que ve, d’un nou premi, destinat a reconéixer la responsabilitat i la sostenibilitat entre visitants i turistes

“L’hospitalitat és, sens dubte, la millor campanya de promoció”, ha considerat Puig

Els guardons reconeixen la labor de l’Associació Provincial d’Empresaris d’Hostaleria d’Alacant, FEVITUR, Gran Hotel Sol i Mar de Calp, ZT Hotels, Saó Viatges Naturals, Vicente Climent Llorca i Eduardo Fayos

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que la Comunitat Valenciana aposta per un model turístic “sostenible”, a més de “responsable, innovador i accessible”, que fomente els valors relacionats amb l’hospitalitat cap a visitants i turistes.

Així ho ha afirmat durant el lliurament dels Premis Turisme CV, que ha tingut lloc aquest divendres en el Palau de la Generalitat, i a la qual ha assistit també el secretari autonòmic de l’Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer.

“El turisme és un sector capital de la nostra economia, però també és una vocació”, ha afirmat el president, que ha recordat que l’any passat es va aprovar la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat de la Comunitat Valenciana. “Un nom com aqueix no és casual”, ha assegurat.

En aquest sentit, s’ha referit a l’hospitalitat com “molt més que un valor econòmic quantificable associat a la qualitat d’un producte turístic”, i ha afirmat que es tracta d’una “virtut universal, capital per a entendre la història humana”.

“Els turistes que vénen a la Comunitat Valenciana recordaran sobretot això: serà la petjada que deixarem en ells”, ha manifestat Puig, que, per això, ha destacat que l’hospitalitat és “sens dubte, la millor campanya de promoció”.

Per part seua, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha destacat el “sacrifici” dels agents del sector turístic i ha apostat per omplir el turisme “de significats i de contingut”.

En aquesta línia, ha reivindicat “els valors de la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat, del codi ètic, de la inclusió, l’accessibilitat i la innovació”. A més, s’ha referit als Objectius de Desenvolupament Sostenible, i ha considerat “importantíssim arribar puntuals des del turisme a aquesta cita amb la història”.

Premiats

El cap del Consell ha considerat “una satisfacció” el lliurament d’aquests guardons, que ha considerat “merescuts” ja que, ha dit, “reconeixen el treball ben fet d’aquells que són referents en el seu àmbit d’actuació”.

Entre els premiats, el guardó a la trajectòria turística ha recaigut en l’Associació Provincial d’Empresaris d’Hostaleria d’Alacant, per les seues quatre dècades d’història. El president ha felicitat l’associació per “els seus quaranta anys d’història de servei exemplar al sector”

Així mateix, el premi a la promoció i comunicació turística ha sigut entregat a la Federació Espanyola d’Associacions d’Habitatges i Apartaments Turístics (Fevitur), per la seua campanya ‘Be legal, my friend’, que, ha assegurat Puig, “es mostra en total sintonia amb la voluntat del Consell d’acabar amb l’oferta il·legal en la Comunitat Valenciana”.

Quant al premi a la investigació i innovació turística, s’ha entregat a Tradia Hotel S.L.O pel Gran Hotel Sol i Mar de Calp que, segons Puig, “és un producte innovador i diferenciador que contribueix a enriquir, diversificar i desestacionalizar l’oferta”.

El premi al turisme sostenible, d’altra banda, ha recaigut en l’empresa Saó Viatges Naturals, “per la seua contribució a un model sostenible de turisme”, mentre que el guardó al turisme inclusiu i responsable s’ha atorgat a ZT Hotel & Resort pels hotels Peníscola Plaza Suites i Aquasol.

A més, s’ha fet lliurament d’un esment especial a Vicente Climent Llorca, propietari de Benidorm Palace que, ha afirmat Puig, “ha generat una oferta d’oci de qualitat que ha distingit el nostre producte turístic de sol i platja del d’altres destinacions del Mediterrani”.

També s’ha entregat a títol pòstum un altre esment especial a Eduardo Fayos Solá, mort el mes de març passat. “Poques persones com ell representen la voluntat d’innovació i d’extensió del coneixement en el turisme”, ha afirmat el president.

Així mateix, ha manifestat que els guardons tracten d’incentivar el turisme responsable, innovador i accessible, que fomenta els valors d’hospitalitat”, i ha apostat per un model “que ha de ser, a més, sostenible, un factor ja inajornable”.

Per això, ha anunciat que aquests valors inspiraran la concessió d’un nou premi, a partir de l’any que ve, que estarà destinat a reconéixer als visitants exemplars, els turistes o els col·lectius de turistes responsables.

Un 14% del PIB valencià

El cap del Consell ha destacat la importància del sector turístic per a l’economia de la Comunitat, i ha recordat dades com que, en 2017, aquest sector “va significar el 14,6% del PIB i el 15,1% dels llocs de treball”.

“En 2018 ens van visitar 28,7 milions de turistes i, per primera vegada, superem la xifra dels 9 milions de turistes estrangers”, ha recordat, i ha afegit que, enguany, l’augment de visitants estrangers és d’un 3% entre gener i juliol, amb una despesa mitjana d’un 6,8% superior al de l’any passat.

“Per la importància econòmica del turisme, i perquè és de justícia, la Generalitat ja ha començat a pal·liar els danys produïts pel recent temporal de pluges”, ha assegurat.

A més, ha detallat que s’han aprovat 4 milions d’euros per a la reconstrucció de les platges afectades i la reparació del CdT de Dénia, on les classes s’iniciaran de forma imminent. També s’ha referit a una partida específica per a un pla de Governança i Dinamització Turística per a la Vega Baixa.

“Malgrat algunes adversitats, el nostre sector turístic viu un bon moment”, ha afirmat Puig, que ha recordat que aquest “va ser un dels sectors que millor va suportar la crisi econòmica que va començar en 2008” i que “va fer de motor de la recuperació posterior de la nostra economia”.

Però aquesta bona situació, ha dit, “no és causalitat”, sinó que “va ser el fruit del treball i l’audàcia de molts”, per la qual cosa ha reivindicat que “en el turisme no ens podem quedar aturats, tampoc quan les coses van bé”.