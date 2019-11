Ximo Puig assisteix al XXI edició del Fòrum València-Japó!

Connect on Linked in

Al fòrum s’hi han debatut temes com la tecnologia, digitalització i la innovació.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig ha assistit al XXI Fòrum Espanya-Japó. La principal trobada de diàleg bilateral entre els dos països que ha arribat per primera vegada a la Comunitat Valenciana i s’ha celebrat a Castelló de la Plana.

Aquest fòrum té com a lema Societat 5.0, una societat tecnològica centrada en l’humà. A l’espai s’hi han debatut temes d’interés estratègic tant per a Espanya com per al Japó tot relacionat amb la tecnologia, la innovació i la digitalització.

Un fòrum interessant que potenciarà les relacions entre Espanya i el Japó, entre altres coses.