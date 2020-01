Ximo Puig assisteix en Fitur a l’acte de ‘L’Exquisit Mediterrani’, una xarxa gastroturística a la qual s’han sumat les diputacions

Print This Post

El president ha destacat que la gastronomia aporta “autenticitat i qualitat” a l’oferta turística, i és “un dels factors diferencials que ajuden a atraure visitants”

El president Ximo Puig ha assistit en Fitur a l’acte de la xarxa gastroturística L’Exquisit Mediterrani, orientada a potenciar la imatge turística de la Comunitat Valenciana a través de l’excel·lència gastronòmica.

En l’acte, el president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón; el de la de València, Toni Gaspar, i el de la de Castelló, José Martí, han sumat al projecte les institucions que presideixen.

Durant l’acte, el titular del Consell ha destacat que “la gastronomia ofereix autenticitat i qualitat a l’oferta turística” i que “s’està consolidant com un dels factors diferencials que ajuden a atraure turistes” així com “a construir una potent imatge de marca”.

Per això, ha agraït “l’esforç consensuat de tots els agents i de tot el territori” per a sumar-se a aquesta xarxa gastroturística que “amplia el concepte gastronomia” per a “compartir amb els nostres visitants l’estil de vida del Mediterrani”.

En aquest sentit, ha explicat que “a sectors clau com la restauració i l’alta cuina se sumen altres productes experiencials”, com és el cas del enoturismo, el oleoturismo, el pescaturismo o l’agroturisme gastronòmic.

Sobre aquest tema, el president ha destacat l'”important posicionament com a destinació gastronòmica d’alta cuina”, amb les 28 estreles Michelin que obren en poder de 22 restaurants valencians, o el pes del enoturismo, amb tres rutes vinícoles a Alacant, Utiel-Requena i Castelló, que sumen 150 establiments.

Així mateix, s’ha referit a l’auge de l’anomenat “pescaturismo” en diversos ports valencians, que permeten participar en jornades de pesca o conéixer les llotges, ports i mercats.

D’altra banda, el president ha defensat la capacitat d’aquesta marca per a un territori que compta amb reconeixements internacionals com l’adhesió de Dénia i la Marina Alta com a part de la Xarxa de Ciutats Creatives de la Gastronomia de la Unesco, o l’obtenció de la capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible de la FAO a València.