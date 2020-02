Ximo Puig avança que el pròxim Ple del Consell aprovarà 20 milions en ajudes directes als agricultors afectats per la DANA de septiembre

Print This Post

Ximo Puig avança que el pròxim Ple del Consell aprovarà 20 milions en ajudes directes als agricultors afectats per la DANA de setembre



-Aquesta convocatòria d’ajudes, per la qual s’atorgarà fins a 8.000 euros per agricultor, se suma als 10 milions d’euros que ja s’estan executant en obres relacionades amb la reposició d’infraestructures agràries



– Puig ha recordat que 4.000 persones beneficiàries ja han rebut entorn del 50% de les ajudes a particulars



– Durant la seua visita a l’empresa Cañizos Faura, afectada pel temporal, ha explicat que es vol convertir la Vega Baixa en un “centre logístic d’importància dins de l’arc mediterrani”

San Isidro. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avançat que el Ple del Consell del pròxim divendres aprovarà el decret d’ajudes directes per als agricultors afectats per la DANA de setembre, al qual destinarà 20 milions d’euros.

Puig, que ha recordat que la valenciana és l’autonomia que més ajudes destina als agricultors perquè subscriguen assegurances agràries, amb quasi 25 milions anuals, ha assegurat que l’objectiu del nou decret és pal·liar l’impacte del temporal en la zona i “cobrir allò que no cobreix” ni el decret del Ministeri d’Agricultura ni el Consorci d’Assegurances.

Aquest paquet d’ajudes, que atorgarà fins a 8.000 euros per agricultor, se suma als 10 milions d’euros que “ja s’estan executant en obres relacionades amb la reposició d’infraestructures agràries”.

Així mateix, Puig ha assenyalat que ja s’han atorgat entorn del 50% de les ajudes a particulars, de les quals s’han beneficiat directament 4.000 persones.

Així ho ha explicat després de la seua visita a San Isidro a les instal·lacions de l’empresa Cañizos Faura, afectada per la DANA de setembre.

Aquest decret cobrirà ajudes en closos, basses, bancals, terrasses i murs, séquies, canals i comportes, camins d’accés, depòsits, xarxes elèctriques, casetes per a la neteja i desenrunament en els camps, així com per a pal·liar la pèrdua definitiva de sòl i de capacitat productiva.

Port sec

El president també ha informat sobre la intenció de la Generalitat de convertir la comarca en un “port sec”, per al que “s’està realitzant un estudi previ”, que s’espera estiga acabat abans de l’estiu.

L’objectiu és convertir la zona en un “centre logístic d’importància dins de l’arc mediterrani” que cree “llocs de treball i riquesa”.

A més, ha lloat el treball i la constància que han demostrat els i les habitants de la Vega Baixa, a la qual s’ha referit com a “comarca de persones emprenedores, que miren cap al futur” per a tornar a generar “prosperitat”.