Ximo Puig avança que es realitzaran inversions immediates per a continuar incrementant les capacitats del sistema sanitari

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avançat en Les Corts que el Consell realitzarà inversions immediates per a continuar incrementant les capacitats del sistema sanitari a través del Pla d’Emergència per a a l’Ampliació de les Infraestructures Hospitalàries, amb el qual es pretén situar a la Comunitat Valenciana al nivell dels estàndards europeus en llits per habitant.

Ximo Puig ha enumerat quina és l’agenda prioritària més immediata de la Generalitat.

El cap del Consell, que ha respost en la primera sessió de les Corts afirmant que les mesures preses per a parar la pandèmia eren més que necessàries.

Segons Puig, la Comunitat Valenciana es troba en el grup de les comunitats més eficients en la gestió de la pandèmia.