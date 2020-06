Ximo Puig avança que la Comunitat rebrà 377 milions per a l’Ingrés Mínim Vital, que beneficiarà a 280.000 persones

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

De les quals 82.000 són menors

El president de la Generalitat ha comparegut després de la reunió amb el president del Govern, Pedro Sánchez, i la resta dels presidents i les presidentes de les comunitats autònomes per a abordar l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 i les mesures per a la desescalada.

Puig ha avançat que la Comunitat Valenciana rebrà 377 milions d’euros per a la posada en marxa de l’Ingrés Mínim Vital que beneficiaran a 100.00 famílies i, en el seu conjunt, a 280.000 persones, de les quals 82.000 són menors.

El president ha proposat al Govern central l’aprovació de quatre “plans conjunts” amb les comunitats autònomes: un pla d’infraestructures, un pla d’impuls a les energies renovables, un pla d’habitatge per a afavorir l’accés a la mateixa de la població juvenil i per a reactivar la construcció i un pla per a donar suport a la indústria de la mobilitat.

Aquest dilluns ha convocat a una reunió “per a treballar junts” en favor de la cohesió de la Comunitat, als alcaldes de València, Alacant i Elx i a l’alcaldessa de Castelló, així com als presidents de les tres diputacions provincials, al president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, al president del Fòrum de Municipis d’Interior i al president de la Mancomunitat de la Ribera Alta i president de la Comissió de Mancomunitats de la FVMP. Tots estan convocats a un “consens territorial i institucional” que augmente l’eficiència de les mesures per a la recuperació.