Ximo Puig avança que la Generalitat impulsarà una estratègia específica sobre la intel·ligència artificial en el marc del pacte valencià per la innovació

Connect on Linked in

El president demana el suport de la Unió Europea per a afrontar els reptes clau de la revolució digital

Destaca el camí emprés per la Generalitat amb la creació d’una Conselleria d’Innovació i objectius com l’extensió de infraestucturas digitals a tot el territori valencià

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avançat que la Generalitat vol tindre “un paper rellevant” davant els reptes de la revolució digital i que, per això, fomentarà dins del Pacte Valencià per la Innovació, aspectes relacionats amb la digitalització, així com una estratègia específica sobre la intel·ligència artificial, un àmbit que, segons ha mantingut Puig, ha de comptar amb el suport de la Unió Europea.

Així s’ha pronunciat Puig en la inauguració del cicle de converses ‘Un món de fusió digital’, que organitza el Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) per a abordar els desafiaments que planteja aquest nou escenari digital, la seua evolució i les seues connexions emocionals, entre altres assumptes.

El titular del Govern valencià ha destacat l’esforç del Consell per acostar la revolució digital a tota la Comunitat amb iniciatives com la creació d’una Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i objectius com l’extensió d’infraestructures digitals a tot el territori valencià.

El president ha assegurat que el Consell ha marcat com a objectiu l’ampliació de les xarxes digitals i de la tecnologia 5G “a tota la geografia valenciana” perquè l’accessibilitat a la informació suposa “un gran avanç” tant per a estudiants i professionals com per a pimes, polígons industrials i empreses vinculades al turisme i el sector digital.

“Serà una implantació facilitada per un entorn apropiat, com el Districte Digital a Alacant, la Marina de València i la demanda que les institucions plantegem a través de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) sobre la compra pública innovadora”, ha prosseguit Puig, qui ha afegit que la Comunitat vol estar present en aquesta revolució “també a través de les universitats i centres tecnològics”.

Tasca compartida

El president ha mantingut, en aquest sentit, que aquests objectius digitals no es redueixen a l’esfera institucional, sinó que aquesta és “una tasca compartida” en la qual és “fonamental” que participen “els centres públics d’investigació, les empreses privades i els col·legis professionals i, per descomptat, els mitjans de comunicació”.

Puig ha incidit a més en què la digitalització genera grans oportunitats, però també riscos, i, per això, ha defensat que els valors i la visió social han d’estar “molt lligats a aquesta implementació de la realitat digital” perquè en tota transformació existeixen perills “com la manipulació de la informació, la creació de monopolis o el desigual accés a la digitalització”.