Ximo Puig defensa la consideració dels cítrics com a ‘producte sensible’ i reclama mesures enfront de la ‘competència deslleial’

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha advocat per un comerç “net i digne, sense competència deslleial” en el mercat citrícola, clau en l’economia valenciana. Així ho ha manifestat aquest dijous en la roda de premsa prèvia a la seua reunió amb el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, en la qual ha anunciat que mantindrà una reunió pròximament a Brussel·les amb el Fòrum Citrícola Valencià amb la finalitat de continuar defensant els interessos d’aquest sector fonamental per a l’economia valenciana.

Respecte de la sol·licitud a la Comissió Europea de qualificar als cítrics com a ‘producte sensible’, el cap del Consell ha assegurat que es tracta de “fonamental” per a garantir “la reciprocitat amb tots els països” en l’àmbit comercial.

Aquesta mesura reivindicada pel sector citrícola, la sol·licitud del qual havia de ser plantejada per un estat membre, contribuirà a fer front a les distorsions que estan produint en el mercat les cada vegada majors importacions de taronges sud-africanes.

En definitiva, el *president de la Generalitat ha agraït la implicació del Ministeri d’Agricultura en la defensa dels interessos citrícoles valencians davant la Unió Europea, i en concret el seu compromís per obtindre les esmentades condicions de reciprocitat comercial, que constitueixen una reivindicació irrenunciable tant per al Consell com per al propi sector citrícola.