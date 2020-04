Ximo Puig defensa la desescalada per departaments en la Comunitat Valenciana

Print This Post

Hi ha un acord comú en les bases per a la Comissió del Futur de la Comunitat.

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha comparegut després de reunir-se, de manera telemàtica, amb els portaveus dels grups en Les Corts Valencianes.



El president ha incidit en què la proposta del govern autonòmic per a iniciar el procés de desescalada és la divisió per departaments de salut i no la provincial, ja que aquesta última “no és la més concorde al que representa la Comunitat”

Un acord general de contribuir tots els grups en un espai comú per a buscar solucionar la crisi econòmica i social produïda per aquesta crisi sanitària

.El Consell també farà alguna proposta sobre la distribució horària perquè no es produïsquen aglomeracions de persones, com va poder passar diumenge passat en alguns trams del Jardí del Túria amb motiu del primer dia d’eixida dels xiquets.