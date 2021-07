Ximo Puig demana atendre les lliçons de la pandèmia per a avançar cap a un model federal que construïsca l”acció responsable comuna’ des de l’aportació dels territoris

Connect on Linked in

El president considera clau la superació de les tensions centralitzadores i reivindica un sistema de finançament que garantisca la suficiència econòmica i un repartiment equitatiu i just dels recursos

El cap del Consell ha participat en el Palau de la Generalitat al costat de l’expresident del Parlament Europeu Enrique Barón en el primer diàleg de la trobada ‘Converses Federalistes’

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha demanat atendre les lliçons de la pandèmia de COVID-19 per a avançar cap a un model federal de l’Estat que permeta construir l'”acció responsable comuna” des de la “acció directa” dels territoris.

El cap del Consell s’ha expressat així durant la seua participació, al costat de l’expresident del Parlament Europeu i actual president de la Unió d’Europeistes i Federalistes d’Espanya, Enrique Barón, en el primer diàleg de la trobada ‘Converses Federalistes, que porta per lema ‘In varietate concòrdia. Federalisme i Europa’.’, organitzat per la Generalitat i que se celebra aquest divendres en el Va salar de Corts del Palau.

El president ha reivindicat la gestió de la pandèmia realitzada per la Comunitat, i ha subratllat que és un exemple de la necessitat de propiciar, “moderadament” i de manera progressiva, un “gir” cap al federalisme. “Aquest és un camí imparable”, ha argumentat, per a afegir que, durant la primera ona, amb la celebració de conferències de presidents cada diumenge, “es va veure la urgència d’aqueix espai comú” i “ara es tracta de defensar el llegat comú d’aquest temps”.

La pandèmia “ha evidenciat la necessitat de compartir, coordinar, col·laborar” i ha permés visualitzar que “només així és possible” avançar, és a dir, amb “respecte a la singularitat i capacitat de coordinar accions que afecten directament la ciutadania”, ha dit.

El president considera clau per a això la superació de les tensions centralitzadores, i referent a això ha reconegut que és “molt difícil” avançar en aquesta comesa davant el caire que ha pres la conversa política espanyola, amb una “pulsió centralista molt preocupant” i un territori com Madrid que actua de “aspiradora de recursos de tota mena”, la qual cosa “genera grans desequilibris”.

Un sistema de finançament “just”

Puig ha assenyalat que no és aliena a aquesta realitat la reivindicació que realitza la Generalitat d’un sistema de finançament autonòmic que garantisca la suficiència econòmica i un repartiment equitatiu i just dels recursos, respectant la singularitat entre territoris i la igualtat de la ciutadania. Es tracta d’una aspiració de la Comunitat Valenciana, que ha plantejat una “solució estable” per a Espanya i no sols per als valencians i valencianes, ha indicat el president, que ha subratllat que s’ha d’arribar a un nou finançament “buscant aliances”, però no el “frentismo”.

El responsable del Consell també ha defensat el reforçament del protagonisme de les regions a Europa i ha agraït a Enrique Barón l’elecció de València com a seu del congrés de la Unió de Federalistes Europeus, que se celebra els dies 3 i 4 de juliol.

“Vocació federal” de l’Estat autonòmic

L’expresident del Parlament Europeu ha defensat també el federalisme com a forma d’organització que permet compartir “valors, principis i objectius” i ha assenyalat que l’Estat autonòmic, que ha sigut un “èxit històric”, “deu ara adaptar-se a la realitat”, perquè té una clara “vocació federal”, igual que Europa, per la qual cosa ha apostat per avançar en aquesta direcció tant a Espanya com a la UE.

La trobada ‘Converses federalistes’ ha sigut presentat pel secretari autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes, Joan Calabuig, que ha destacat la vigència d’aquest debat per a afrontar els reptes del futur i per a contribuir a la superació de conflictes i desigualtats.

A més, aquest diàleg ha sigut moderat per la directora general de Coordinació del Diàleg Social, Zulima Pérez, que també ha destacat la rellevància de traslladar als ciutadans i ciutadanes la repercussió positiva que té un model federalista en la presa de decisions sobre assumptes que els afecten.

Aquest diàleg inaugural forma part d’una trobada que ha abordat també assumptes com a “Federalisme i participació multinivell per a afrontar els desafiaments d’Europa”, amb la participació, entre altres persones, de la presidenta de la delegació alemanya en el Comité Europeu de les Regions, Ulrike Hiller, els professors Mario Koelling i Manuel Giménez Abad, la metgessa Carme Valls i la vicepresidenta d’Euskal Federalistak -UEF, Pilar Pérez-Fuentes Hernández.

El programa també inclou un debat sobre ‘El federalisme com a opció per a articular la unitat en la diversitat’, amb la participació del president de les Corts, Enric Morera; l’exministre José Manuel García-Margallo, l’eurodiputat i president de UEF Europa, Sandro Gozi, i la professora Susana Sanz.