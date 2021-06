Ximo Puig destaca la capacitat de resistència demostrada per les cooperatives valencianes per a fer front a la crisi generada per la COVID-19

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El president ha assistit a la reunió del Consell Rector de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana

El responsable del Consell considera “fonamental” el paper del cooperativisme en el procés de recuperació econòmica

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat la capacitat de resistència demostrada per les cooperatives valencianes per a fer front a la crisi generada per la pandèmia de COVID-19.

El president ha assistit a la reunió del Consell Rector de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval), que ha tingut lloc en el marc de la celebració, el pròxim 3 de juliol, del Dia Mundial del Cooperativisme.

Ximo Puig ha agraït a les cooperatives el “treball permanent” que s’ha realitzat durant un any en què han servit de “fre” al potencial destructor del “tsunami” de la crisi sanitària.

El cap del Consell ha agregat que aquesta resiliència del cooperativisme ha permés mantindre el teixit productiu i situar-lo en les millors condicions per a la recuperació, per la qual cosa té un paper “fonamental” en l’actual procés de transformació cap a un model productiu “arrelat en el territori” i “no deslocalizable”.

En aquest sentit, s’ha mostrat partidari de “accelerar” els processos en marxa comptant amb les cooperatives, i també d’aprofitar els fons europeus dirigits a la sostenibilitat, la resiliència i digitalització, vectors que, com ha dit, tenen gran importància per a les cooperatives.

El president considera a més “molt encertat” el lema ‘Reconstruir millor junts’, amb el qual les cooperatives de la Comunitat Valenciana celebren enguany el Dia Mundial del Cooperativisme. “Junts, aqueixa és la via valenciana” per a fer front a les crisi sanitària i econòmica ocasionades per la COVID-19, ha dit el màxim responsable de la Generalitat.