Ximo Puig destaca la consolidació de l’estat del benestar des de 2015 amb l’increment de 2.000 milions en sanitat, l’augment exponencial de l’atenció social i el reforç del sistema

El president de la Generalitat ha destacat durant la sessió de control de les Corts la consolidació de l’estat del benestar en la Comunitat Valenciana aconseguida des de 2015, amb l’increment de 2.000 milions d’euros del pressupost en sanitat, l’augment exponencial de l’atenció social i el reforç del sistema educatiu.

En matèria educativa, Puig ha indicat que l’objectiu del Consell és acabar amb les desigualtats que encara viu la societat valenciana després de 20 anys d’actuacions de govern del Partit Popular que van deixar 8.600 xiquets i xiquetes estudiant en barracons de manera estructural i una retallada de 5000 docents. Enfront d’aquesta herència, el Consell ja ha incrementat en 10.000 el personal docent i posarà fi a l’ús estructural d’aules prefabricades en 2023. També ha parlat de la situació de la vacunació a la Comunitat i les millores a la Sanitat Pública.

El president ha assegurat que s’ha triplicat les persones ateses en el sistema de la dependència, passant de les 41.000 existents en 2015 a les 115.000 actuals, i s’ha multiplicat per 9 les persones ateses per la renda valenciana d’inclusió, passos que, segons ha dit,”s’han donat per a acabar amb les desigualtats i amb la pobresa infantil”.