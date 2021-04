Ximo Puig destaca la importància dels hotels en el desenvolupament turístic de la Comunitat Valenciana i la seua contribució a la reactivació econòmica

Connect on Linked in

El cap del Consell ha mostrat el compromís “clar i directe” de la Generalitat amb el turisme durant la seua visita al nou hotel Senator a Gandia

Destaca l’aposta del sector per la millora de la qualitat, la innovació i el desenvolupament sostenible

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat durant la seua visita al nou hotel de la cadena Senator a Gandia la importància dels hotels en el desenvolupament turístic de la Comunitat Valenciana i la seua contribució a la reactivació econòmica.

El president, que ha estat acompanyat pel secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer i la alcadesa de Gandia, Diana Morant, ha assegurat que l’obertura d’aquest hotel “ens mostra el camí de la recuperació i de l’esperança”.

Així mateix, el cap del Consell ha mostrat el compromís “clar i directe” de la Generalitat amb el turisme i ha assenyalat l’aposta del sector per la millora de la qualitat, per la innovació, així com per seguir els objectius de desenvolupament sostenible, posant com a exemple l’hotel visitat.

En el transcurs de l’acte, el president ha recorregut les instal·lacions d’aquest nou hotel que millora l’oferta turística de la ciutat i que donarà ocupació a prop d’un centenar de persones.

Finalment, ha agraït “l’esforç econòmic, la inversió i la il·lusió per mirar cap avant” de l’empresa Senator, malgrat les dificultats generades per la pandèmia.