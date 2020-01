Ximo Puig destaca la millora de mobilitat i qualitat de vida després de la liberalització de l’AP-7

Print This Post

El president destaca els 300 milions d’euros que deixaran de gastar-se en peatges

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig ha assegurat que se seguirà treballant al costat del Ministeri de Foment per a ampliar i millorar els enllaços de l’AP-7, ho ha fet en una visita al mateix.

Durant l’acte, al qual han assistit el ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, i el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, el president ha recordat que es deixaran d’abonar 300 milions d’euros en peatges per part de transportistes i viatgers. També ha destacat que després de molts anys de demora, “per fi hi ha un govern que ha atés aquesta reivindicació històrica valenciana”.

A més, Puig ha afirmat que “moltes persones que no podien utilitzar aquesta via per raons econòmiques podran tindre una mobilitat molt més concorde a la de la qualitat de vida que desitgem”.