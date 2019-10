Ximo Puig destaca l’arrelament del bàsquet a València, futura seu de l’Eurobasket femení de 2021

Print This Post

Puig destaca l’arrelament del bàsquet a València, futura seu de l’Eurobasket femení de 2021

El president ha afirmat que el campionat servirà “per a consolidar” l’esport base

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat l’arrelament del bàsquet en una ciutat com València, que serà seu del Campionat Europeu de Bàsquet femení al juny de 2021.

En la presentació de la competició, a la qual també ha assistit el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, el president ha assenyalat que l’esdeveniment no se circumscriu únicament a l’estiu de 2021, sinó que hi haurà “durant aquests anys” tot tipus de “activitats per a promocionar aquest esport”.

Així, el cap del Consell ha ressaltat el enraizamiento del bàsquet femení en la Comunitat Valenciana i ha recordat la primera de les victòries d’aquest esport, amb el triomf del Dorna Godella en l’europeu de 1992.

Per això, Puig ha considerat que la celebració del campionat a València és “un homenatge al que ha sigut la tradició del basket” en “una ciutat i una Comunitat amable i hospitalària on l’esport suma valors en positiu”.

Així mateix, el titular del Consell ha afirmat que el campionat servirà “per a consolidar” l’esport base. “És fonamental que l’esport recórrega totes les venes de la societat”, ha asseverat.