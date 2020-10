Ximo Puig destaca que el Consell ha destinat ja més de 1.000 milions d’euros a lluitar contra la pandèmia, protegir a les famílies i impulsar la recuperació

Connect on Linked in

Anuncia que, a partir del pròxim 20 d’octubre, les famílies valencianes podran beneficiar-se dels descomptes en viatges inclosos en el programa Bono Viatge



Subratlla que Bèlgica deixarà d’obligar a fer-se PCR i guardar quarantena en els viatges al territori valencià, una exigència de la qual només ha alliberat a Espanya a la Comunitat València i a Canàries

Indica que s’han reforçat les UCI amb 462 respiradors per a atendre eventuals necessitats en la lluita contra el coronavirus



El cap del Consell avança que el ple del Consell aprovarà aquest divendres l’avantprojecte de Llei del Fons de Cooperació Municipal

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat en el ple de les Corts que el Consell ha destinat ja més de 1.000 milions d’euros a lluitar contra la pandèmia, protegir a les famílies i impulsar la recuperació econòmica.

Ximo Puig ha comparegut en la sessió de control per a respondre a les preguntes dels grups parlamentaris, on ha subratllat que l’esforç realitzat per la Generalitat en el combat que es lliura contra el coronavirus es dóna en tots àmbits, però especialment en el sanitari.

Entre les principals partides, figura la dotació per a Sanitat, amb 570 milions d’euros (350 en material sanitari y180 en reforç de personal, entre altres).

A més, per a protegir als treballadors i treballadores i a l’empreses, s’han aportat 57 milions d’euros per a ajudar als autònoms i autònomes, 33 milions en ajudes a les persones amb rendes més baixes afectades per ERTE i per reducció de jornada i 30 milions en programes d’ocupació a través dels municipis.

Per a defensar al teixit productiu, entre altres sectors, es destinen al turisme 9,5 milions d’euros en ajudes i campanyes de promoció de la Comunitat i 5 milions en 2020 i altres 6 en 2021 per al Bo Viatge.

Bono Viatge, a partir del 20 d’octubre

Precisament sobre aquesta última mesura, el president ha anunciat que, a partir del 20 d’octubre, les famílies valencianes podran beneficiar-se del Bo Viatge, que preveu descomptes en viatges del 70%, fins als 600 euros, una mesura que, com ha indicat el president, permetrà reactivar el sector turístic valencià.

D’altra banda, en l’àmbit educatiu, s’inclouen 207 milions: 62 milions d’euros, per a reforç del personal docent, 6,7 milions per a ajudes educació 0-3 anys o més de 30 milions per a garantir la digitalització i docència no presencial amb tauletes per a xiquets i xiquetes amb rendes baixes, portàtils, llicències o connexions.

En polítiques socials, l’esforç es plasma en més de 100 milions d’euros, amb el reforç de personal sociosanitari (6,9 milions), ajudes per alimentació de xiquets i xiquetes vulnerables (2,3 milions), així com en els 9,2 milions per al reforç de l’atenció a través dels municipis o els 10,8 milions en ajudes per a persones amb diversitat funcional, majors i en matèria d’inclusió.

Relació turística amb Bèlgica

El president ha destacat, d’altra banda, que Bèlgica deixarà d’obligar a fer-se PCR i guardar quarantena als ciutadans i ciutadanes que viatgen a la Comunitat Valenciana, una exigència de la qual aquest país sol ha alliberat a Espanya al territori valencià i a Canàries, i que respon a la bona situació epidemiològica de totes dues autonomies.

Ximo Puig s’ha referit així a l’última actualització realitzada pel Govern de Bèlgica sobre recomanacions de viatges a l’estranger per als seus ciutadans i ciutadanes, que reflecteix que només hi ha dues comunitats espanyoles per a les quals no obliga a fer-se PCR i guardar quarantena a la volta: la valenciana i la canària.

Puig ha incidit en què la Comunitat Valenciana porta una setmana liderant les dades de baixa incidència, amb 105 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies. “Alguna cosa haurem fet bé”, ha indicat el president, que ha recordat que la taxa d’incidència de la Comunitat és més baixa que la que registren França, Països Baixos o Bèlgica. Aquest dimecres, ha agregat, “es van donar quasi el doble d’altes (1.104) que casos diagnosticats (613), i el nombre de persones hospitalitzades ha caigut un 22% en una setmana”.

462 respiradors per a les UCI

El president s’ha referit, no obstant això, a l’esforç realitzat per a preparar les UCI davant eventuals necessitats, i ha al·ludit en aquest context a la consecució d’un reforç de 462 respiradors.

Així mateix, ha avançat que el Ple de Consell aprovarà aquest divendres l’avantprojecte de Llei del Fons de Cooperació Municipal, una norma que consagrarà la reivindicació dels municipis valencians d’un fons autonòmic de finançament local que, d’una manera incondicionada, objectiva i transparent, done cobertura al principi d’autonomia local i proporcione estabilitat al sistema.

El responsable de la Generalitat també s’ha referit a la lluita contra el frau fiscal escomesa a través de la inspecció, gestió i recaptació tributària, que ha permés, entre 2016 i 2019, recuperar 335 milions d’euros per a reforçar l’estat del benestar, així com al pla contra el “dúmping fiscal” que es desenvolupa en col·laboració amb l’Agència Estatal Tributària i que ha possibilitat la recuperació de 14 milions d’euros i l’obertura de 21 procediments amb un import en litigi de més de 30 milions d’euros