Ximo Puig destaca que el Consell ha destinat ja més de 1.000 milions d’euros a lluitar contra la pandèmia

Ximo Puig ha comparegut en la sessió de control per a respondre a les preguntes dels grups parlamentaris, on ha subratllat que l’esforç realitzat per la Generalitat en el combat que es lliura contra el coronavirus es dona en tots àmbits, però especialment en el sanitari.

Entre les principals partides, figura la dotació per a Sanitat, amb 570 milions d’euros (350 en material sanitari i180 en reforç de personal, entre altres).

A més, per a protegir als treballadors i treballadores i a l’empreses, s’han aportat 57 milions d’euros per a ajudar als autònoms i autònomes, 33 milions en ajudes a les persones amb rendes més baixes afectades per ERTE i per reducció de jornada i 30 milions en programes d’ocupació a través dels municipis.

Per a defensar al teixit productiu, entre altres sectors, es destinen al turisme 9,5 milions d’euros en ajudes i campanyes de promoció de la Comunitat i 5 milions en 2020 i altres 6 en 2021 per al Bo Viatge.

El president s’ha referit, no obstant això, a l’esforç realitzat per a preparar les UCI davant eventuals necessitats, i ha al·ludit en aquest context a la consecució d’un reforç de 462 respiradors.

Així mateix, ha avançat que el Ple de Consell aprovarà aquest divendres l’avantprojecte de Llei del Fons de Cooperació Municipal, una norma que consagrarà la reivindicació dels municipis valencians d’un fons autonòmic de finançament local que, d’una manera incondicionada, objectiva i transparent, done cobertura al principi d’autonomia local i proporcione estabilitat al sistema.