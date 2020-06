Ximo Puig destaca que el projecte d’anàlisi d’aigües residuals constata una important reducció de la presència de SARS-CoV-2 amb el confinament

Print This Post

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha subratllat que l’eina desenvolupada conjuntament per l’empresa Global Omnium i el Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) per a monitorar la presència de SARS-CoV-2 en aigües residuals ha permés constatar una important reducció del mateix a partir de la implantació de mesures de confinament, d’acord amb els resultats dels mostrejos realitzats a València i en sis municipis de les tres províncies.

El president ha realitzat estes declaracions durant la seua visita a les instal·lacions de General d’Anàlisi, Materials i Serveis (Gamaser), el laboratori i entitat d’inspecció especialitzada de Global Omnium, on ha rebut informació sobre l’evolució i els resultats de les anàlisis d’aigües residuals per a localitzar restes gèniques del virus causant de la COVID-19.

Ximo Puig ha assegurat, que la Generalitat actuarà amb la “màxima prudència” a l’hora de sol·licitar el passe a la fase 3 de la desescalada.

Tal com ha indicat, encara que els indicadors són “positius” -un d’ells, ha agregat, és este anàlisi de les aigües residuals, ja que resulta necessari dotar-se de la major seguretat possible, perquè la seguretat és un “actiu fonamental per a la reactivació econòmica. Quan la Comunitat Valenciana passe a la fase 3 “ho serà amb totes les garanties”, ha afegit el president.

Puig ha subratllat que es tracta d’un projecte “innovador”, que posa “al servei de la salut pública” un treball que es ve desenvolupant des de fa tres anys pels laboratoris de Global Omnium al costat del CSIC, i que demostra la importància de la “col·laboració públic-privada” per a sumar “tota la intel·ligència disponible” en la lluita contra aquesta pandèmia.