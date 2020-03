Ximo Puig destaca que hi ha garantia de subministrament respecte a l’alimentació

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Ha llançat un missatge de tranquil·litat.

El president de la Generalitat ha mantingut una reunió amb empreses del sector de la distribució comercial i amb associacions de consumidors, després de la qual ha explicat que no hi ha motius per a “l’apilament massiu de productes”.

A més ha assegurat que el subministrament de productes “està garantit” i ha llançat un missatge de tranquil·litat, al mateix temps que ha demanat “corresponsabilitat al conjunt de ciutadans i ciutadanes”.

Després ha recordat la seguretat que suposa la fortalesa del sector de la distribució en la Comunitat Valenciana, amb empreses potents que són “líders a Espanya”.

Puig ha llançat un missatge de calma davant aquesta crisi.