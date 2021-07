Ximo Puig destaca que la celebració del cim valencià-balear consolidarà les relacions entre totes dues regions

Print This Post

El president de la Generalitat ha assistit a la inauguració de la trobada a càrrec del president de les Corts Valencianes i el president del Parlament dels Illes Balears

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que el cim valencià-balear, que s’està celebrant entre els dies 5 i 6 de juliol a Palma, consolidarà les relacions entre totes dues regions i projectarà una “aliança en favor de la perifèria”.



Així ho ha assegurat en declaracions als mitjans abans de la inauguració de la trobada en la qual han participat el president de les Corts Valencianes, Enric Morera i del president del Parlament dels Illes Balears, Vicenç Thomas, i a la qual també ha assistit la presidenta del Govern dels Illes Balears, Francina Armengol.

Es tracta d’un cim no sols de governs autonòmics sinó també de la societat civil, en la qual estan participant representants de sectors econòmics, d’organitzacions empresarials i sindicals, universitats, i mitjans de comunicació.

El president ha assegurat que aquest cim és el començament d’una nova etapa en les relacions entre les Illes Balears i la Comunitat Valenciana, que ha de ser “afermada i consolidada”.

Ximo Puig ha advocat per aprofitar el cim per a debatre sobre “un model d’Estat en el qual hi haja possibilitats de conviure en harmonia, cohesió i amb justícia social”, ha manifestat.