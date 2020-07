Ximo Puig destaca que la Fundació Raimon serà una oportunitat per a descobrir ‘al cantant més important en la nostra llengua’ i conéixer ‘una icona de la lluita per la democràcia’

Print This Post

– El president assisteix, al costat del ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, a la signatura de la posada en marxa de la Fundació Raimon i Annalisa de la Comunitat Valenciana



– Mostra la seua confiança que la Fundació “projectarà, des de l’art i la cultura, una mirada crítica que contribuïsca a edificar una societat més lliure, més justa, més solidària”

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que la Fundació Raimon i Annalisa de la Comunitat Valenciana serà una oportunitat “perquè les pròximes generacions de valencians i valencianes descobrisquen al cantant més important en la nostra llengua i conéixer a qui ha sigut una icona de la lluita per la democràcia”.

“Amb la signatura d’aquest projecte emblemàtic per al poble valencià, tenim més certeses encara que l’obra de Raimon no se l’emportarà el vent”, ha indicat Ximo Puig durant la signatura del protocol per a la posada en marxa de la Fundació Raimon i Annalisa de la Comunitat Valenciana i del Centre Raimon d’Activitats Culturals.

El president del Consell ha assenyalat que confia que en el Centre Raimon “projectarà, des de l’art i la cultura, una mirada crítica que contribuïsca a edificar una societat més lliure, més justa, més solidària”

Igualment, Puig ha indicat que li agradaria pensar que a aquest centre arribaran “d’ací a 20 o 30 anys”, joves per a cantar “contra les desigualtats de gènere, contra el racisme, contra la degradació mediambiental, o contra els abusos de classe, que mai s’han anat”.

Així mateix, el cap del Consell ha lloat el paper de totes les administracions perquè s’han mostrat “juntes i implicades en impulsar l’obra i la figura d’un artista tan important com l’autor d’Al Vent”.

En aquest sentit, han sigut presents en l’acte el ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez; el president de la Diputació de València, Antonio Gaspar, i l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà.

El president ha remarcat que, per a “l’impuls de l’obra i la figura d’un artista tan important”, s’han implicat quatre institucions, -el Ministeri d’Esport i Cultura, la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i l’Ajuntament de Xàtiva-, “una qüestió que fa anys hauria sigut inimaginable”.

Puig ha afegit durant la seua intervenció que no s’entén a Raimon “sense la fidelitat a la llengua dels seus pares, aqueixa llengua amb la qual ens ha transmés lliçons de vida que han marcat a milers de persones”.

Finalment, el màxim responsable del Govern autonòmic ha agraït a Raimon i a Annalisa “la seua voluntat de compartir amb el poble valencià el seu llegat, la seua memòria i el seu patrimoni”.