Ximo Puig destaca que la Generalitat posarà els mitjans necessaris per a donar a conéixer ‘més i millor’ l’obra de Francisco Brines

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat que és un orgull per a la nostra terra i per a la nostra cultura ser associats a la veu de Paco Brines”. En referència a la concessió del Premi Cervantes, el president ha assenyalat que permetrà convertir a Francisco Brines en la “màxima referència literària” per a prop de 600 milions de parlants en espanyol, i ha assegurat que no hi ha gran esdeveniment més perdurable i fecund per a la cultura valenciana que obtindre el primer Premi Cervantes”.

Durant la seua intervenció, el president ha assegurat que la poesia de Brines “atresora la transcendència que només aconsegueixen els imprescindibles”, perquè en la seua obra està sempre present “la mirada profunda”, que permet “endinsar-nos en el transcendental, l’immanent i l’etern”.

En el transcurs de l’acte el president ha celebrat el reconeixement de l’obra de Brines amb el Premi de Literatura en Llengua Castellana Miguel de Cervantes 2020, concedit pel Ministeri de Cultura i Esport, destacant la seua transcendència com una sort d’immortalitat sol a l’abast dels poetes.

Ximo Puig ha enaltit la seua saviesa, profunditat i senzillesa” i ha incidit en la perdurabilitat del llegat del poeta la veu del qual “continuarà parlant a les futures generacions, de les seues passions i les seues pors, dels seus somnis i esperances”.