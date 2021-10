Ximo Puig destaca que la reactivació dels certàmens presencials en Fira València suposa un pas més per a la recuperació econòmica

Print This Post

El president ha participat en València en la inauguració de la 50 edició de Iberflora i de la 18 edició de Ecofira

Ximo Puig mostra la seua satisfacció perquè la volta a la normalitat firal coincidisca amb una cita de llarga tradició com és Iberflora

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat la importància de la reactivació dels certàmens firals amb plena presesncialidad en Fira València suposa un pas més per a la recuperació després de la fi de les restriccions imposades a causa de la crisi sanitària generada per la COVID-19.

El president ha participat en Fira València en la inauguració de la 50 edició de Iberflora i de la 18 edició de Ecofira i ha realitzat un recorregut pels expositors de totes dues fires acompanyat de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà.

Ximo Puig ha expressat la seua satisfacció pel fet que la volta a la celebració de fires presencials es produïsca amb cites com la de Iberflora, la fira més important d’Europa en el seu sector, que enguany, a més, celebra el seu 50 aniversari.

El cap del Consell ha subratllat en aquest sentit que aquesta fira és un “actiu fonamental” d’un segment de l’agricultura en la Comunitat Valenciana com el la flor i la planta “molt important”, que, tal com ha indicat, no sols ha donat signes de recuperació, sinó que ha mostrat un dinamisme exportador que supera a països que tenen una gran tradició en aquest àmbit.

A més, ha elogiat la qualitat de la producció que es genera en la Comunitat Valenciana i l’esforç per la innovació que ha realitzat el sector.

Iberflora, que se celebra del 5 al 7 d’octubre, és el principal esdeveniment professional del sector verd a Europa, la major oferta comercial i formativa dins del negoci de la planta, flor, paisatgisme, jardineria, tecnologia i bricojardín. Compta amb una superfície de 35.000 metres quadrats bruts, i 230 expositors directes, que representen a 380 marques.

Es tracta de la primera gran cita firal que serà 100% presencial des de l’inici de la pandèmia de COVID-19, i coincideix amb la celebració de Ecofira.

Tindrà activitats paral·leles i formació per a professionals del sector: les jornades de l’Àgora Verda, la Ronda de Floristes, conferències i tallers sobre hort urbà, entre altres, a més de la celebració paral·lela de Iberflora Innovació.

En Iberflora exposen tot tipus d’empreses que operen en els sectors de planta, cura del jardí, utensilis i eines, decoració i mobiliari exterior, floristeria, maquinària i instal·lacions. Aquest any 2021 -l’anterior edició va ser digital- s’incorporen 40 expositors nous, dels quals 19 són estrangers.

La Comunitat Valenciana és la segona economia a Espanya per pes del sector. En 2020, el sector productiu de flors, plantes ornamentals i plantes de viver va suposar prop de 220 milions d’euros. El valor de les exportacions en 2020 va ser de 111 milions d’euros. A més, en els últims anys s’ha produït un clar increment de la demanda tant interna com internacional.

Ecofira

Ecofira, la Fira Internacional de les Solucions Mediambientals i les Energies, que se celebra al costat de Iberflora, compta amb una superfície de 4.000 metres quadrats i 45 expositors directes que representen a 75 signatures i marques.

En el certamen són presents sectors com les empreses de tractament de residus, la neteja viària municipal o el control d’emissions, atmosfera i qualitat de l’aire, així com empreses tecnològiques, universitats, fabricadores de béns d’equip, empreses de serveis en operació o desenvolupament de plantes energètiques o empreses generadores o distribuïdores d’energia, entre altres.