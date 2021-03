Ximo Puig destaca que l’acord amb la CEOE permetrà sumar ‘els recursos, les voluntats i la capacitat’ de les empreses en la vacunació massiva contra la COVID-19

Connect on Linked in

El president de la Generalitat ha signat el protocol de col·laboració al costat dels presidents de la CEOE i de la CEV



L’acord permetrà que les empreses es convertisquen, en cas de ser necessari, en una terminal més de la xarxa de vacunació massiva

En la Comunitat Valenciana existeixen més d’un centenar d’empreses amb serveis de prevenció propis i 120 centres sanitaris de mútuesValència. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que l’acord signat aquest dimecres amb la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) i la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) permetrà sumar “els recursos, les voluntats i la capacitat” de l’àmbit empresarial en el procés de vacunació massiva contra la COVID-19.

Així ho ha assegurat Ximo Puig després de signar, al costat del president de la CEOE, Antonio Garamendi, i el president de la CEV, Salvador Navarro, el protocol de col·laboració per a la posada en marxa en la Comunitat Valenciana del Pla Sumem Salut+Economia, impulsat per la Fundació CEOE.

En el transcurs de l’acte, al qual també ha assistit la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, i la presidenta de la Fundació CEOE, Fátima Báñez, el president ha manifestat que a través d’aquest acord “sumem un nou aliat en la vacunació, necessària per a poder frenar la pandèmia”.

El cap del Consell s’ha referit al protocol de col·laboració com un “exercici de previsió”, vinculat al subministrament de vacunes que arribe a partir del mes d’abril, moment en què donarà principi el període de vacunació massiva.

Segons ha explicat, l’objectiu és “avançar com més de pressa millor per a aconseguir la màxima immunització”. En aquest sentit, ha assegurat que “si arribem a l’estiu havent aplanat la corba pandèmica i avançat en la vacunació, estarem en les millors condicions de generar un escenari possible per a la recuperació econòmica i social”.

Així mateix, ha assenyalat que no existeix dicotomia possible entre salut i economia, ja que “la suma d’ambdues dóna com a resultat una societat viva avançada amb capacitat de progressar”.

Durant la seua intervenció, ha assegurat que el paper de les empreses és fonamental, perquè l’acceleració del procés de vacunació, sempre sota les directrius de la conselleria de Sanitat, “permetrà estar més prop de la meta”.

En el transcurs de l’acte, el president ha agraït la predisposició de·la Fundació CEOE, de·la CEV i de les empreses valencianes, per a conjuminar esforços a través del Pla Sumem, però també des de l’inici de la pandèmia. En aquest sentit, el president ha assenyalat que “és temps d’aliances” i que la col·laboració públic-privada “és la millor manera de gestionar una crisi”, superant qualsevol tipus de partidismes.

Pla Sumem Salut+Economia

Per la seua part la directora general de Coordinació del Diàleg Social, Zulima Pérez, que ha presentat l’acord, ha destacat que a través del Pla Sumem les empreses privades amplificaran la tasca que realitza l’administració pública i aportaran els mitjans per a incrementar la capacitat de l’administració.

En concret, les empreses ajudaran a “crear convicció” al voltant del procés de vacunació, compartint informació sobre la seguretat i la importància de les vacunes i normalitzant el procés entre els seus treballadors, i “serviran d’altaveu” de totes les recomanacions i indicacions que es determinen des de la Conselleria de Sanitat.

Quant a la seua participació en el procés de vacunació, ha assegurat que més d’un centenar d’empreses de la Comunitat Valenciana compten amb serveis de prevenció propis, i existeixen 120 centres sanitaris de les mútues, que compten amb l’experiència de la col·laboració amb la Conselleria en campanyes de vacunació contra la grip, la qual cosa els permetrà col·laborar en el procés de vacunació contra la COVID-19, seguint els criteris establits per Sanitat.

El Pla Sumem Salut+Economia impulsat per la Fundació CEOE, i al qual s’ha adherit aquest dimecres la Generalitat, té per objecte fer costat a les Administracions públiques en la mitigació dels efectes adversos del COVID-19, reforçant les actuacions de les autoritats sanitàries competents amb les eines i mitjans a l’abast de les empreses, amb especial focus en els col·lectius més desfavorits.