Ximo Puig dona suport als cítrics valencians en Berlin

Ximo Puig visita en Berlín FruitLogistica per donar suport als cítrics valencians

Consolidar els mercats on les fruites i hortalisses valencianes són referència i obrir noves destinacions per a les exportacions són els principals objectius de les empreses valencianes del sector que participen en Fruit Logística, fira de referència a nivell europeu,

Ximo Puig President de la Generalitat Valenciana s’ha desplaçat fins a Berli per visitar la fira

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà també s’ha desplaçat fins a la capital alemanya per a acompanyar a les signatures de la Comunitat Valenciana i expressar el seu suport al sector en aquesta fira estratègica per a fidelitzar els productes valencians en els principals països de destinació i per a establir contactes que amplien les exportacions a nous mercats